Sofía Aragón reflexiona sobre la salud mental frente a Miss Universo 2019

La tapatía Sofía Aragón será quien represente a México en el Certamen Miss Universo que se llevará a cabo en Atlanta, Georgia, el próximo 8 de diciembre. La joven de 25 años de edad está convencida de que conquistará la corona. La también escritora, empresaria, conferencista y estudiante de actuación, competirá con 90 participantes en Miss Universo, con diseños de diseños de Fernando López y Fer Santos.

Sofía Aragón, originaria de Guadalajara, Jalisco, se convirtió hace unos meses en la ganadora del certamen Mexicana Universal 2019, reality creado por Lupita Jones (Miss Universo 1991) y producido por TV Azteca.

En entrevista con Crónica, Sofía aseguró que además de ganar la corona, lo más importante parar ella es destacar el potencial de México a nivel mundial y el papel que juega la mujer actualmente: “Me siento muy orgullosa de mis raíces, de lo que soy y deseo demostrar también el valor que tiene la mujer, lo mucho que ofrece con su inteligencia, sus capacidades y su fuerza”, mencionó.

Nacida en Guadalajara el 13 de febrero de 1994, llegó al concurso luego de que Dorothy Sutherland —quien había ganado el título de Mexicana Universal Jalisco— no se presentó a los llamados del certamen, así que los organizadores decidieron darle la oportunidad para competir en Mexicana Universal 2019, donde salió victoriosa.

Sofía Aragón comenzó a escribir a los 14 años en algunas publicaciones de su ciudad natal. A los 15 años se inició en el modelaje, gracias al apoyo de Hugo Castellanos, dueño de la agencia Glamour, ubicada en Guadalajara.

Sus diversos intereses estilísticos también la llevaron a estudiar maquillaje cinematográfico en Los Ángeles, en la Cinema Makeup School, y en 2015 lanzó su propia línea de maquillaje con productos naturales elaborados en Chiapas.

Ahora ve la oportunidad no sólo de destacar sino de llevar consigo un mensaje positivo en torno al cuidado personal, la perseverancia y el autoreconocimiento: “He dado mi tiempo al 100 por ciento y se puede considerar difícil porque es algo que no sueltas, se convierte en algo tuyo todos los días y minutos. Un proyecto así de grande, no es algo que se consiga en cualquier domingo y quizá eso sea lo que se considere difícil; sin embargo, lo disfruto muchísimo”, dijo.

Sofía Aragón es embajadora de la lucha contra el trastorno depresivo, luego de padecerlo y superarlo, por ello destaca la importancia de su desmitificación y cuidado: “Es una enfermedad silenciosa, no presenta malestares físicos ni concretos, es difícil detectarla y cuando se detecta no es fácil lidiar con ella. Es un tema tabú, a las personas les da miedo hablar de eso, ni siquiera aceptan que padecen depresión”, indicó Aragón.

Sus conferencias incluyen aspectos que tienen que ver con el empoderamiento humano (publicó el libro Diamante en Bruto en 2017 y El Color de lo Invisible), la autoestima y la prevención de drogas.