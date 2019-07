Solicitan acereros estrategia de defensa a la Secretaría de Economía

El organismo mexicano afirmó que la industria del acero mexicana no recibe subsidios; los subsidios denunciados por Estados Unidos contra México son programas de desarrollo industrial no específicos a la industria siderúrgica, no son sancionables al amparo de la Organización Mundial de Comercio y muchos países en el mundo los aplican, incluyendo Estados Unidos.