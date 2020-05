Sólo el 4% de investigación del INAH estudia vestigios rupestres

Los proyectos arqueológicos que estudian el arte rupestre en México ocupan el 4 por ciento de toda la investigación que se hace en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además existen 56 sitios con petrograbados envueltos en el desarrollo urbano. Así lo comentó la investigadora María del Pilar Casado López durante la conferencia Pasado y futuro del arte rupestre en México.

Dicha ponencia inauguró el seminario virtual Manifestaciones rupestres en México, que organiza la Universidad de Sevilla, España, y que comprenderá una conferencia todos los viernes hasta el 12 de junio.

“En inicios de 2017, del total de los proyectos arqueológicos que estaban en el sistema institucional, el 4 por ciento eran de arte rupestre e incluía todo: conservación, investigación, gestión de los sitios y lo administrativo. Eran 489 sitios y recibían el 1.75 por ciento del total del financiamiento para la arqueología”, señaló la pionera en el estudio rupestre.

Para la también creadora del Atlas de Pictografías y Petrograbados (1987) —trabajo del que se desprendió la primera base de datos de arte rupestre en el país—, esas cifras, de alguna manera, son lógicas.

“Es decir, cuando hay sociedades hegemónicas con elementos constructivos piramidales, templos, patios hundidos, juegos de pelota, con esa maravillosa cerámica y demás, evidentemente el arte rupestre no es tan vistoso, no sólo institucionalmente, sino los propios compañeros lógicamente se dedican más al estudio de esa presencia mesoamericana”, indicó.

En la conferencia, Casado López explicó que una forma de proteger los sitios con pinturas y petrograbados es abriéndolos al público como zonas arqueológicas con poligonales delimitadas, situación en la que actualmente se encuentran siete lugares de México.

“Hasta el momento los sitios abiertos son: El Vallecito, Baja California; Sierra San Francisco, Baja California Sur; Boca de Potrerillos, Nuevo León; Las Labradas, Sinaloa; Arroyo Seco, Guanajuato; Huapalcalco/Xihuingo-Tepeapulco, Hidalgo; Cuevas prehistóricas de Yagul y Mital, Oaxaca; y Loltún, Yucatán”, precisó.

No obstante, una de las principales afectaciones a este patrimonio es la actividad humana: las mineras, las canteras, la infraestructura, carreteras, el ferrocarril, obras hidráulicas y el crecimiento urbano.

“Lo que genera todo ello podemos y debemos atenderlo. Sabemos que tenemos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el ejercicio punitivo, el legal y jurídico, pero a veces no sirve eso, porque efectivamente necesitamos a las comunidades de nuestro lado. Hay 56 sitios con manifestaciones rupestres envueltos por desarrollos urbanos, es el caso de Valle Santiago en Guanajuato”, dijo.

La importancia de estos lugares es tal, que tres zonas con elementos de pintura rupestre han sido reconocido por la UNESCO en su categoría de Patrimonio de la Humanidad, añadió la experta.

Dichas sitios son: las pinturas de la Sierra de San Francisco, Baja California Sur; el Valle de Tehuacán-Cuicatlán: hábitat originario de Mesoamérica; y de Yagul y Mitla en Oaxaca.

“En el futuro necesitamos la participación de la comunidad, de lo contrario, no funcionará la conservación. Se debe entender al sitio en su conjunto y en el entorno social, ver cuál es el ejido más cercano y qué relación tienen, porque a veces es una relación despectiva; me he encontrado lugares en donde dicen que son cosas de indios”, señaló Casado López.

BONOS A LA PROTECCIÓN. Para la coordinadora de proyectos del INAH, es necesario generar políticas públicas a favor del arte rupestre y más en un contexto de pandemia y crisis económicas.

“Tenemos una constante reducción de presupuestos para algunos fines que a nosotros nos interesan, entre ellos, el cuidado de este tipo de material que a veces está en el desierto perdido, o a veces en el límite de una carretera y el expolio es cualquier día. Algunas líneas de políticas públicas nos pueden ser de mucha utilidad, por ejemplo, usar las instancias de gobernanza”, opinó.

Casado López recordó la desaparición del Programa Empleo Temporal que era de utilidad a la protección del patrimonio cultural del país.

“Había un programa llamado PET: Programa de Empleo Temporal, era un apoyo, la comunidad se integraba, está en letras pequeñas porque fue despareciendo. Hay otro instrumento como los consejos asesores”, indicó.

Otra solución es la contribución de servicios patrimoniales a través de bonos. “Son bonos, pagos o llamémoslos como queramos, por servicio de los miembros de una comunidad al sitio rupestre, de modo que se logra en la población la apropiación del patrimonio, su identidad y, a su vez, se puede elevar el nivel de bienestar”, dijo.

Un caso de éxito de bonos, sucedió en 2008 con la protección de los bosques mexicanos a donde llega la mariposa monarca ya que se instauró un bono forestal. Otro ejemplo son los certificados de ahorro de agua con prebendas fiscales que se emiten a empresas que disminuyen su consumo de agua.



► La siguiente conferencia del seminario será Los volcanes tres vírgenes: agentes sociales en el proceso de culturalización del paisaje en Baja California Central, el 15 de mayo a las 12 hrs en el canal de YouTube IEAL US. Estará a cargo de la arqueóloga María de la Luz Gutiérrez Martínez.