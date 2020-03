Solución a lo demandado: ahora, no en 2255

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo dijo recientemente con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra hoy en todo el mundo: por cada dólar que gana un hombre la mujer gana 77 centavos. Eso, si bien les va, porque en multitud de países no llegan a los 50 centavos. Es decir, por el mismo trabajo que realiza un hombre, la mujer recibe la mitad, o con suerte, las tres cuartas partes. En el último Foro de Davos, Guterres advirtió que, de seguir las cosas como están, pese a la presión de la ONU y de los países a la vanguardia en equidad, la brecha de género salarial en el mundo no se cerrará hasta 2255.

El 24 de octubre de 1975, el 90 por ciento de las mujeres islandesas hizo una huelga laboral y de cuidados que paró a Islandia. A las 14:30, cuando en Islandia ha transcurrido el 65 por ciento de la jornada laboral, 25 mil mujeres se manifestaron en el centro del país para exigir igualdad salarial. La idea de la huelga fue del movimiento de liberación de las mujeres Redstockings (Medias rojas) de Islandia, un movimiento radical feminista fundado en 1970 en este país en la línea del que se creó en Estados Unidos en 1969.​La huelga fue rebautizada como "El día libre de las mujeres".

Como era de esperar, este acontecimiento inaudito no mereció ni un titular en los periódicos del mundo. Tendrían que pasar 43 años para que la protesta de las mujeres islandesas fuese por fin noticia. El 26 de noviembre de 2018, el parlamento islandés aprobó una ley que exige a toda empresa que tenga 25 empleados o más obtener una certificación que demuestre que hombres y mujeres ganan el mismo sueldo por el trabajo que realizan, sin importar el género, nacionalidad, sexualidad o etnia del empleado.

Sin embargo, la resistencia del hombre a sacrificar parte de sus privilegios para compartirlo con las mujeres es tal que el gobierno islandés no espera la igualdad salarial por lo menos hasta 2022, pese a la amenazas de multas y exposición pública de los patronos que se resistan. Y si le cuesta trabajo a Islandia, a la vanguardia en la lucha feminista desde hace décadas y uno de los menos poblados del mundo (340 mil habitantes, los mismos que la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México), ¿qué se puede esperar de México, con 125 millones de habitantes, donde el 59 por ciento de la población apenas supera la línea de pobreza? ¿Qué se puede esperar de un país donde la cultura machista están tan arraigada que el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, denuncia que el paro nacional de mujeres de mañana está organizado por abortistas –y afirma que “el aborto es más cruel y más terrible que el maltrato a las mujeres”— y nos recuerda que el feminismo (no la pederastia) va “en contra del plan de Dios”?

Vayamos a los datos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubicó en el lugar 32 de 33 posibles en el índice Women in Work, que analiza el empoderamiento económico femenino.

El índice, que toma en cuenta variables como la brecha salarial y la participación femenina en la fuerza laboral, señala que si en México se incrementa la participación de la mujer en el empleo formal al nivel que sostiene Suecia -a la cabeza de la lista junto con Islandia- habría un incremento del 27.7 por ciento en el PIB nacional. En otras palabras, el país no sólo sería más justo sino mucho más rico… y lo más importante: mucho menos violento.

CUANDO LA POBREZA LLAMA A LA PUERTA… Dice el refrán que cuando la pobreza llama a la puerta el amor sale por la ventana. Y las estadísticas oficiales lo confirman una y otra vez: Cuanto mayor es la desigualdad (social y de género), mayor es la violencia. Por eso América Latina, la región más desigual del planeta, es también la que presenta las mayores cifras de homicidios, en general, y de feminicidios, en particular.

En Latinoamérica están 14 de los 25 países con los índices de feminicidios más altos del mundo según ONU Mujeres. Unas doce mujeres o niñas son asesinadas cada día año en la región debido a su género.

UNA TORMENTA PERFECTA. El informe alarmante de la ONU subraya que la violencia de la mujer en América Latina se encuentra desde hace décadas en una situación de tormenta perfecta. Además de recibir menos dinero que el hombre por el mismo trabajo, tener peor acceso a la educación y peores puestos de trabajo, y sufrir más violencia de género que en otras partes del mundo, suma otro agravante: la impunidad.

Tras la indignación nacional por el salvaje asesinato de la niña Fátima, los diputados mexicanos se apresuraron a tapar las escandalosas cifras de feminicidio en el país con una ley de emergencia que subía la pena por este delito a 65 años. Pero ¿de qué vale esa pena, si los fiscales no tienen dinero para investigar o son unos incompetentes, o se puede sobornar fácilmente a policías, periodistas y jueces? ¿Cómo explicamos a los hijos de Abril Pérez Saagón, asesinada por sicarios delante de ellos, que un juez liberó a su exmarido, Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México, pese a que le abrió la cabeza con un bat de beisbol y la amenazó de muerte cuando presentó una denuncia? ¿Cuánto dinero pagó el ejecutivo al juez Federico Mosco para que rebajara el delito de tentativa de homicidio a violencia familiar y lo dejara libre? ¿Cuánto dinero pagó el empresario y dirigente priista de Oaxaca Juan Antonio Vera Carrizal por el amparo que logró para no ser juzgado por mandar rociar con ácido la cara de su exnovia?

Mientras los que hacen las leyes no se las apliquen a sí mismos o a sus amigos poderosos, mientras las autoridades se preocupen más por los daños a estatuas de los héroes de la patria, mientras sigan sin reconocer el derecho al aborto o a la igualdad salarial y mantengan anomalías como el amparo, que perpetúan la impunidad, el Día de la Mujer y el Paro Nacional de las Mujeres será más necesario que nunca.

