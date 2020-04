“Somos la primera generación de mujeres y hombres que enfrenta una posible extinción”

Daniel Rodríguez Barrón es un escritor nacido en 1970 en la Ciudad de México. En sus historias, Daniel ha reflejado la condición humana en las sociedades modernas. Su última novela, Retrato de mi madre con perros (Seix Barral, 2019), no es la excepción, y sobre ella hablamos con el autor.

— ¿Por qué te interesó escribir una novela con una historia distópica o anti-utópica, tan comunes en el periodo entreguerras del siglo XX?

— Porque creo que vivimos en un momento de excepción como aquél, en un paréntesis donde no sabemos realmente qué va a ocurrir. Mi generación no ha vivido ninguna guerra, pero somos la primera generación de hombres y mujeres que saben que enfrentan la extinción, que lo saben con datos científicos. Entonces, ¿cómo no escribir una distopía?, era el género que más convenía a un mundo de calentamiento global y de pandemias. Lo que quise fue traerlo aquí a la Ciudad de México. Todas las distopías de la tele y el cine suceden en Nueva York o en París, y yo me pregunté si ese tópico tendría características propias si sucediera en México, y el resultado, tal como me haya quedado, es Retrato de mi madre con perros.

— Me gustaría que me contaras ¿cómo juegas con estas dos historias? Por un lado, el escenario futurista, deshumanizado en medio de un totalitarismo, y la relación del protagonista con sus padres.

— Ante un escenario deshumanizado, el personaje intenta refugiarse en aquello que entiende como más “humano”: sus padres. ¿Qué mayor refugio podríamos tener? Y sin embargo en sus padres descubre la fuente de ese mismo poder. Cada figura que adopta el padre a lo largo de la novela es de juez, sacerdote o médico, es decir, de quien puede decidir si vivimos o morimos, si condenamos o salvamos nuestra alma; y lo mismo le sucede con su madre, cada vez que Jacobo quiere acercarse, ella se convierte en alguno de los personajes que interpretó en el teatro, y en ninguno encuentra al ser humano. En mi novela, los padres han interiorizado la frialdad totalitaria. No son extremos, son cómplices, porque es la única forma que han encontrado de sobrevivir en el mundo.

— Por otra parte, parecería que estás describiendo en la novela un escenario similar al que vivimos hoy. ¿Cómo entiendes tu novela en medio del Covid-19?, pues planteas muchos de los elementos que están presentes: toques de queda, sanitización de todos los lugares, drones vigilando a los enfermos, paranoia constante.

— Y hay un hecho más que ahora compruebo: el insomnio. Mi personaje toma todas las pastillas a su alcance con el único fin de quedarse dormido, pero nunca puede. Se ha destruido ese ciclo vital. ¿Has visto que últimamente el tema “insomnio” es tendencia en redes? Para mí, la novela en su conjunto era una metáfora del poder y de la desgracia, de cómo el individuo sigue estando a su merced, tanto como Edipo lo estuvo en su época.

Yo quería que fuera sólo eso, una metáfora tal como puede serlo el infierno en otros textos. Pero menos de un año después de publicada, ocurre esta pandemia, y descubro con horror que me toca ser un personaje más, un extra, que está a la espera de que el destino lo condene a muerte o no. No me congratulo de haberle “atinado” al tema, en mi novela todas las muertes son ficticias, ahora estamos pendientes de la vida y la muerte de familiares y amigos.

— Otro tema que tratas en la novela es el análisis sobre el uso de las redes sociales como mecanismo de vigilancia y autovigilancia de una sociedad narcisista. Háblame sobre esto, pues es un pensamiento que reflexionan algunos filósofos como Byung Chul Han.

— He visto cejas alzadas y sonrisas disimuladas cuando señalo algo, pero lo volveré a decir: pertenecemos a una nueva clase social, la gente consume, vende y trabaja en las redes. ¿Has visto cómo gracias al confinamiento todo el mundo se ha puesto a dar clases, a compartir recetas o tutoriales de cómo maquillarse? ¿Has visto como los restaurantes, las librerías, los supermercados se han mudado a las redes? Esto no va a ser temporal, va para largo. Y creo que nos hace falta un sociólogo y economista como lo fue Marx (aquí es donde he escuchado las risitas, y he visto los signos de admiración en los artículos de periódicos en señal de burla, pero no sé porqué, Marx entendió que las sociedades se mueven gracias a una dialéctica de clases, y hoy sigue habiendo clases y siguen teniendo necesidad de movilidad social, y a partir de este confinamiento se van a mover, dalo por hecho, ¿hacia dónde? no lo sé), para que nos explique cómo es y qué quiere nuestra nueva clase.