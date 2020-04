Somos una sociedad “ciega” que deja de lado lo que no le gusta: Nuria Barrios

Todos tenemos algo de lo que debemos ser salvados, aunque eso sólo sea nuestro miedo, expresó la escritora española Nuria Barrios, quien en su reciente novela Todo arde narra la odisea de un chico de 16 años, Lolo, que entra a un poblado chabolista —marginado— para rescatar a su hermana, Lena, una adicta a la cocaína y a la heroína.

Este libro, que cuenta con un final abierto, hace un guiño literario al mito de Orfeo y Eurídice, por lo que también puede ser leído como un descenso a los infiernos, una historia de amor o una novela de aventuras que sucede en un barrio chabolista a las afueras de Madrid, destacó la autora en entrevista.

“Como sociedad, todos somos ciegos, videntes que apartan lo que les resulta desagradable y no lo ven, lo mismo que hacen las instituciones políticas respecto a lo que les molesta, lo alejan. Los drogadictos afean las ciudades e incomodan a los vecinos, por lo que es mejor apartarlos”.

La drogadicción a fin de cuentas es una enfermedad que tiene múltiples razones por la cual se llega a ella, aunque la más común es el anhelo de vivir, la búsqueda del placer y la exploración de lo desconocido, aunque paradójicamente no se puede salir de ella por el miedo a vivir, a no ser capaces de ser lo que se era antes.

“La adicción forma parte de la naturaleza humana, el hombre ha consumido drogas desde el inicio de los tiempos, lo que sí ha provocado este cinismo social e institucional es que a los enfermos se les encierra en un gueto que los condena a vivir en condiciones precarias sanitaria y mentalmente”

Paralelamente a nuestra sociedad, existe otra conformada por todos aquellos a los que la primera ha excluido, pero no por ello no conviven con la nuestra ni dejamos de estar expuestos a formar parte de ella, expresó.

Quienes deberían tener la iniciativa de hacer algo al respecto, añadió, son las instituciones y la administración, pero eso no pasa porque el narcotráfico sigue siendo un asunto sin resolver, “la legalidad o la ilegalidad de las drogas está en el aire, aquí y en todas las sociedades”.

Dentro de la ficción, añadió, las mujeres siempre han ocupado un papel secundario en el mundo de las drogas, aparecen reflejadas como las compañeras o las hijas, pero no como personajes autónomos, destacó.

“Para que una mujer sobreviva en la calle tiene que utilizar estrategias y mostrar una fortaleza mucho mayor que la de un hombre”, por ello las mujeres de este libro: Esma, Lena, Noe y Martina, aparecen solas, hablan con su propia voz y tienen su historia. “Aquí se las oye, se les ve, se conocen las redes que trenzan entre ellas, cuyos lazos les sirven también para apoyarse”.

Aun en este mundo, la mujer no deja de estar sujeta a los prejuicios, añadió. “Da igual el ámbito en el que te encuentres, los roles sociales siguen existiendo el mayor insulto que puede hacerle a Lena, es llamarle puta, el cual ha sido el mayor insulto por antonomasia hacia las mujeres.

AMOR. “Ya han cantado que el dinero es lo que mueve al mundo, y si eso es cierto, el amor es lo que hace habitable”, destacó la también autora de El alfabeto de los pájaros. “El amor no tiene la lógica del dinero, es más no tiene ninguna lógica ni ninguna recompensa y éste es el único superpoder que tenemos las personas”.

Lolo fue a buscar a Lena al infierno, por lo que claramente indica que el amor es un superpoder, al igual que el hecho de que Lena ponga la vida de su hermano por encima de su propia adicción, destacó. “El amor es la única luz que existe en la obscuridad, es el último calor que nos refugia”.

Si bien la novela se desarrolla durante la noche, es en el momento más obscuro dentro de un callejón que los protagonistas son capaces de conectarse entre ellos y consigo mismos. “La obscuridad representa la duda, la incertidumbre y la desorientación, que son condiciones fundamentales para que se produzca el descubrimiento y el encuentro”.

“Lolo, que es una persona muy insegura por la tartamudez que arrastra desde la infancia, tiene muy poco amor propio; sin embargo, esa noche él consigue recuperar a su hermana, a la persona que era y descubre el amor propio, su valía, de lo que fue capaz, algo que ni su madre ni su padre habían hecho”.

Lena, por su parte, sí tenía amor propio, pero estaba muy pisoteado por la exigencia que conlleva la droga, por tener que romper sus vínculos y encontrarse en situaciones en las que nunca hubiera pensado estar y tener que aceptarlas. No obstante, también en el callejón conecta con el amor que debe tener hacia ella misma y su dignidad.