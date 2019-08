Sonrisas por tu Ciudad

Varios de los programas turísticos innovadores que se diseñaron y lanzaron durante la pasada administración en la Ciudad de México, con Miguel Torruco en la Sectur capitalina, se están optimizando y mejorando en el nuevo gobierno, con Carlos Mackinlay como titular del ramo. Uno de los ejemplos es Sonrisas por tu Ciudad, obligado en un gobierno que se dice de izquierda, o por lo menos progresista, que ya es algo.

Se trata de hacer realidad el turismo para todos, en particular para la población económicamente más vulnerable. El programa se desarrollará a lo lago del Verano y cuenta con 449 servicios de autobuses de lujo y guías turísticos certificados, que harán recorridos por lugares tradicionales de la ciudad pero también para nuevos atractivos como Los Pinos, el Planetario Luis Enrique Erro, o el Acuario Inbursa.

Mackinlay enfatizó que si bien el Programa de Verano Sonrisas por tu Ciudad está abierto a todos los habitantes de la capital del país, tiene entre sus principales beneficiarios a adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, jubilados y pensionados, personas en situación de calle, así como niñas, niños y jóvenes en general y mencionó que la meta en este año es alcanzar la cifra de 400 mil beneficiarios.

El Fondo Mixto en el fondo. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX no termina de despegar. No ha encontrado la ubicación que le permita ser la plataforma para incrementar el número de visitantes a la Ciudad de México. No ocurre lo mismo con su titular, Paola Félix Díaz, que ha sabido sacarle provecho al Fondo para su promoción personal. Quiere visibilidad, la consigue, mientras que el Fondo opera casi en el anonimato. Va un dato revelador. La cuenta de Twitter del Fondo tiene 4 mil 761 seguidores. La cuenta personal de Félix Díaz tiene 12 mil 600. Muy raro, pero sintomático. La funcionaria se promueve a sí misma y cuando le queda tiempo atiende al Fondo. Paola es una política cuyas prioridades e intereses no tienen qué ver con el turismo, anda en otras cosas, todas valiosas e interesantes, no se regatea, pero que dejan en un segundo término lo relativo al turismo de la CDMX. Hay desinterés.

Acaso por eso se acumulan en su escritorio expedientes con quejas de proveedores y diversos prestadores de servicio que nada más no pueden cobrar. Es un cuello de botella en el que sólo pasan contados afortunados que tienen buenos contactos. Los ciudadanos de a pie no ven la suya. El nombramiento de Paola generó expectativas de cambio positivo, por su dinamismo, juventud y cercanía al ánimo de la familia presidencial, pero lo cierto es que el Fondo Mixto no termina de despegar.