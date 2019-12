Sorpresiva visita de Sheinbaum

Nos cuentan que fue todo un acierto la decisión de la Jefa de Gobierno de acudir, después del informe de Andrés Manuel López Obrador, a un Ministerio Público en la alcaldía Cuauhtémoc, para abogar por dos mujeres quienes llevaban más de 24 horas tratando de denunciar acoso sexual en las instalaciones del Metro. Algo que tomó por sorpresa a las víctimas, quienes, al ver a la mandataria acompañada de la procuradora Ernestina Godoy, se sintieron más seguras de que el caso no quedaría en la impunidad. Lo cierto es que la visita sorpresa de la señora Sheinbaum sirvió para que se diera cuenta de todas las deficiencias que se presentan en el combate a la violencia de género, por ejemplo la actuación de los policías, que en vez de ayudar abusan de la fuerza y arremeten contra las víctimas y no contra los agresores; también comprobó que el trabajo de los MP es ­ineficiente y no es de gran ayuda para quienes quieran denunciar. ¿Ahora a quien le caerá de sorpresa?.

El Tomate está de regreso

La mano de Mauricio Toledo otra vez comenzó a sentirse en la alcaldía de Coyoacán; primero con las protestas de vendedores ambulantes que exigen permisos y lugares para ofertar sus productos en la temporada decembrina que ayer inició y ahora con el reacomodo de su gente en puestos y lugares claves en la administración de Manuel Negrete. Y es que nos dicen que la rebelión del alcalde ya se terminó, al vivir en carne propia cómo los morenistas le cerraron la puerta en las narices cuando coqueteaba y planeaba integrarse al proyecto político de los morenistas en la capital, tropiezo que aprovechó Mauricio y que lo usó a su favor para convencer otra vez a don Manuel de reincorporarse a sus filas. Muestra de ello son los más de 50 empleados de confianza que fueron despedidos sin finiquito, aguinaldo y premios. Esos espacios ya fueron ocupados por la gente de Toledo que le demostró paciencia y lealtad en los momentos más difíciles de su carrera política. Sean peras o manzanas, El Tomate se está afianzando otra vez en la alcaldía.

