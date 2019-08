Soy Emilia y el proceso de su Reconstrucción

Soy Emilia es el nombre que la bajista y compositora colombiana Juanita Carvajal le dio a su proyecto solista. Con una combinación de sintetizadores, beats y loops de su bajo eléctrico, logra un resultado casi hipnótico acompañado de una voz suave que atrapa poco a poco en su nuevo disco Reconstrucción.

“El disco nació en 2017, gracias a los comentarios de amigos en otras bandas y productores decidí que lo ideal era lanzar sencillos poco a poco hasta tener el material completo. La inspiración e influencia en Reconstrucción es casi por completo de artistas latinoamericanas como Javiera Mena y Francisca Valenzuela”, dijo la cantante en entrevista con Crónica.

Ser mujer en la industria musical no es tarea fácil, y la cantante lo sabe: “Empecé tocando con Esteman, fue un gran aprendizaje durante varios años poder formas parte de la banda en sus giras. Sin embargo, me daba cuenta que en nuestro crew de trece personas era yo la única mujer”, dijo.

“Influenciada por lo que hace Javiera Mena con su colectivo Ruidosa, me di a la tarea de iniciar uno en Colombia porque sentía que nos estábamos quedando atrás, así fue como nació Todo Poderosa. Donde no sólo apoyamos mujeres que se adentren en la tarea de hacer música sino también todo lo que hay alrededor como managers, ingenieras de audio etc.”, agregó.

Soy Emilia planea visitar México la segunda mitad del año