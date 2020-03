“Soy policía y también me han violentado”

Dulce Patricia Cruz y Angelica Riojo, ambas elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde hace varios años, reconocieron que a pesar de ser policías, portar un uniforme, un arma y una placa, han sido también blanco de la violencia contra la mujer. Dulce, encargada del grupo Dos en la Zona Rosa y quien desde hace 12 años forma parte del cuerpo policiaco, platicó que la violencia que ha tenido que vivir va desde gritos e insultos realizados en gran medida por hombres al momento de realizar detenciones.

Señaló que “son momentos en los que ellos en su papel de hombre piensan que, una como mujer, que está cumpliendo su trabajo no los puede detener por algo alguna falta que hagan y es cuando se ponen agresivos y te gritan de cosas, solo por el simple hecho de que saben que tal vez en fuerza te pueden ganar”.

Recordó que por el hecho de ser policía no se ha salvado del acoso en el Metro, donde sujetos le han manoseado su cuerpo y quienes también impunemente han podido escapar.

“Aunque soy policía, claro que me han acosado en el Metro. En una ocasión un hombre me tocó, en ese momento grite y detuvimos el vagón, pero antes que algún elemento de seguridad llegará el tipo salió corriendo y abandonó la estación, y pues claro que te enoja que existan estas situaciones a las que tristemente nos tenemos que enfrentar todas pero que es una realidad”, mencionó.

DEL OTRO LADO DE LA MONEDA. Daniela Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, relató el infierno que significa llegar a su salón de clases sana y salva todos los días.

La joven que es originaria de la alcaldía Tláhuac, aborda el Metro en la estación Zapotitlán, pero en su camino ha tenido que lidiar en varias ocasiones con hombres que la han manoseado dentro de los vagones e inclusive en una ocasión uno de ellos intentó seguirla, afortunadamente una señora desconocida, que se percató de la situación, se ofreció a acompañarla hasta que pudo abordar un uber y retirarse del lugar.

“Viajar en metro para mi es horrible, porque me ha tocado vivir varias experiencias desagradables, tener que lidiar con hombres que se te arriman, que te ven muy sexualmente o inclusive que me han tocado y que bueno en todas las ocasiones ni siquiera he podido saber quién es por tanta gente que hay y por eso es que llegar a mi casa o a la escuela es como un reto diario”

Además de esto, aunque no ha sido víctima de acoso por parte de algun maestro o directivo, conoce que no es ningún secreto la fama que ciertas personas tienen y los casos y experiencias que ha escuchado de voz propia de varias compañeras de diferentes carreras.

“Afortunadamente a mí nunca me ha pasado nada así en la escuela, no pasa de algún novio intenso que haya tenido y que claramente me prohibía cosas o me hacía sentir mal, razones por las que decidí terminar mi relación, pero si he escuchado de varias amigas historias con ciertos maestros que la verdad me dan mucha tristeza y en donde espero que si son encontrados culpables de malas acciones la Universidad haga lo pertinente, los destituya y los sancione”, mencionó

Y agregó: “Lamentablemente una no pide ser mujer, es algo que no te toca y no es justo que por ese simple hecho no puedas tener las mismas libertades que los hombres, te paguen menos o sea más probable que alguien te viole, te mate y te desaparezca, por eso yo salgo a marchar para que la sociedad abra los ojos y se de cuenta que esto nos pasa a millones de mujeres y que sólo juntas y no quedándonos calladas vamos a poder cambiar la situación”.

Finalmente estas y otras situaciones similares, son prueba de la cruda y dolorosa realidad contra la que millones de mujeres mexicanas tienen que enfrentarse diariamente; y ante la cuales los esfuerzos que la autoridad para detener la creciente ola de violencia que se ha volcado contra este sector pareciera no ser un contrapeso suficiente, ante un monstruo implacable que continúa dejando a su paso víctimas, razón por la cual en el Marco del día Internacional de la Mujer, miles de mexicanas inundarán las calles para teñirlas de morado bajo la única y simple consigna de exigir respeto.