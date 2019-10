Spoon, veinticinco años haciendo ruido desde las sombras

Independencia y honestidad son quizá las palabras que mejor definen a Spoon. Siempre en segundo plano, rehuyendo los grandes reflectores y preocupándose más por crear música con la que se sientan a gusto, que por perseguir algún objetivo económico o de imitar alguna tendencia. Eso en pocas palabras es el cuarteto de Austin, Texas, una de las bandas más importantes del rock actual.

Everything at once es la recapitulación de los primeros veinticinco años de historia que tienen como banda Britt Anderson, Jim Eno y Alex Fischel —sumada a la adición reciente del mexicano Gerardo Larios—. A través de sus sencillos discurre una narrativa muy particular donde es evidente la evolución y facetas en las que la banda se ha sumergido al pasar del tiempo.

“Para ser sincero nunca creí que íbamos a estar haciendo esto por tanto tiempo, creo que Britt está componiendo sus mejores canciones y me encanta ser parte de ello. Simplemente es la mejor banda con la cual podría estar, disfruto mucho estar sobre el escenario con los demás, siento que cada día evolucionamos y sonamos mejor. Trato de apreciar las experiencias que vivo con la banda día a día, por ejemplo, hoy, venir a la Ciudad de México a dar un show”, comentó Jim Eno, baterista y miembro fundador de Spoon, en entrevista exclusiva con Crónica.

Para una banda con los años de trayectoria que tiene Spoon es fácil caer en fórmulas, repetir lo que una vez ya funcionó. Sin embargo, la banda se redefine a sí misma en cada disco; en cada canción hay un proceso distinto, por lo cual su discografía es una de las más elogiadas por la crítica, así como por sus fans.

“He estado poco tiempo en la banda, pero desde mi perspectiva he notado que cada que componemos o creamos música siempre es a través de muy altos estándares, al final toda banda de rock depende de qué tan buena es su música y creo que una de las razones por las cuales Spoon ha durado tanto es justo eso, al esfuerzo de cada integrante por crear algo que realmente valga la pena escuchar”, declaró Gerardo Larios, tecladista y guitarrista.

Spoon nació a mediados de los noventa, una época distinta para la industria musical en la cual los artistas podían vivir de las regalías que les dejaban la venta de discos. El negocio giró dramáticamente con la llegada del internet y la banda se tuvo que adaptar ante los cambios que las nuevas tecnologías le ofrecían al mundo.

“Creo que todos estamos intentando descifrar lo que implican estos cambios. Porque el streaming aún no equipara las ganancias que un músico o artistas obtenía a través de las ventas de un CD; hoy vemos, por ejemplo, que Apple se está deshaciendo de la iTunes así que tampoco será posible comprar las descargas. Pero siento que el arte y la música ha sido y siempre será esa búsqueda por encontrar la forma de vivir a través de lo que haces”, comentó Jim Eno.

Durante el último verano, el cuarteto texano emprendió un tour al lado de Beck y Cage The Elephant, dos de los más grandes proyectos actuales en el rock norteamericano. Sin duda, Spoon encajaba a la perfección en está poderosa triada, debido, en principio, por la influencia que Beck Hansen ha tenido sobre la música de la banda y en segunda, por la influencia que Britt Anderson y compañía han tenido sobre Cage The Elephant. El choque de tres generaciones distintas pero cercanas en un solo escenario.

“Fue un tour bastante divertido, me sorprendió en un principio la forma en que compartíamos público. Beck es uno de los más grandes artistas que el mundo ha visto, desde que explotó su carrera con Loser en los noventa y cómo fue mutando para seguir siendo vigente es algo inspirador. Y Cage The Elephant, en cambio, son como ese gran huracán que vino de pronto para tomarlo todo, son uno de los actos más poderosos que hay actualmente en el planeta”, agregó Eno.

Spoon visitó una vez más la Ciudad de México, no son nuevos en reventar la ciudad con su música, tienen una sólida base de fans que abarrota el lugar donde se presenten, cualquiera que sea, y ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, ya sea un sitio pequeño como una discoteca o un festival masivo como el Corona Capital, la gente siempre está ahí.

“Hay una anécdota muy curiosa sobre la última vez que estuvimos aquí, fue en 2017, tocamos en El Imperial, Hot Toughts —su último disco de estudio— había salido en marzo y el concierto fue en abril, por lo que fue realmente sorprendente ver como todo el público cantaba las canciones nuevas. Yo soy chilango, viví aquí por 18 años y sé lo apasionados que somos los mexicanos”, finalizó Gerardo Larios, quien comparte el escenario con la banda, en el teclado y guitarra, desde hace cuatro años.

Sin duda alguna, Spoon es una banda especial, se ha mantenido fiel a sus ideales y principios durante muchísimos años; a pesar de su modesto éxito la banda parece generar más y más fans alrededor del mundo con cada disco que pasa, quizá no a un ritmo vertiginoso, pero sí constante. Cuando se tenga que citar a proyectos icónicos de nuestra época sin duda Spoon deberá aparecer como una constante de la buena música de principios de siglo.