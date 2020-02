Stereo Total 25 años de independencia al estilo punk

La música independiente explotó de manera global a principios de los dos mil; sin embargo, algunas bandas se quedaron en el camino mucho más comprometidas con crear música bajo sus propios términos. Así fue como Stereo Total, el dúo integrado por Françoise Cactus y Brezel Göring, sobrevivió durante 25 años en el duro camino de la independencia, pero sosteniéndose de una libertad que pocas veces se puede disfrutar en el panorama musical actual.

“Lo que te mantiene en pie durante tantos años es crear música distinta y creo que esa ha sido una gran ventaja para nosotros, porque al ser sólo dos personas no existen grandes choques de ideas o egos. Simplemente exploramos los sonidos que nos parecen más interesantes no importando el género, no estamos atados a esos estereotipos absurdos que abundan en la música”, declaró Françoise Cactus, en entrevista para Crónica.

Stereo Total se ha convertido en una influencia recurrente para artistas contemporáneos. Su música es siempre emocionante, siempre cambiante, nunca optan por la salida fácil de repetir fórmulas. Cualquiera de sus discos tiene una variedad de géneros que van desde el garage hasta el techno, pasando por el house o el shoegaze. Esa ambivalencia en su sonido es lo que les da una vida nueva cada que lanzan un disco.

“La verdad es que a veces nos parece extraño que artistas más jóvenes nos consideren una referencia, pero nos da gusto al mismo tiempo. Queremos que la gente al vernos se convenza de crear arte que les guste, nunca pensar en los demás, porque eso te va a dar la libertad de crear siempre bajo tus propios términos, una actitud que raya en lo punk pero que es lo que le da vida a la música”, comentó.

El dúo francoalemán llegará a México el próximo 27 de marzo en el Pasagüero (Ciudad de México). Tras casi diez años de ausencia en nuestro país, la banda regresa para presentar su nuevo disco Ah! Quel Cinéma!

“Tenemos muy buenos recuerdos de México, hay gente muy amable y que siempre busca una gran fiesta; normalmente acá en Europa siempre debemos provocar esa necesidad por disfrutar una gran noche,w pero allá en México siempre buscan celebrar y divertirse, estamos muy emocionados por regresar”, concluyó.