Studio Ghibli prepara dos filmes para este año

Studio Ghibli, famoso por estar detrás de títulos como La Princesa Mononoke (1997) y El viaje de Chihiro (2001), confirmó que se encuentra en la producción de dos nuevos filmes animados que estrenarán en 2020.

“Por cierto, el zodiaco de 2020 es niño. Las ratas son un símbolo de prosperidad debido a su fertilidad y también se dice que son los ángeles del dios de la fertilidad. Espero que se renueve el estado de ánimo de la sociedad estancada y que tengamos un año de esperanza”, escribió en redes sociales.

“Studio Ghibli continúa trabajando en dos nuevas películas. Además, el Parque Ghibli ha comenzado en serio, por lo que esperamos poder brindar mucha emoción nuevamente este año”, continuó el mensaje.

Anteriormente se había revelado que Hayao Miyazaki, director de la cinta Mi vecino Totoro (1988), trabajaba en un nuevo proyecto de la mano de los estudios, el largometraje ¿Cómo vives? (How Do You Live?), la cual, en tres años, solamente lleva 15 por ciento de avance.

La otra película a la que se refiere la publicación es un completo misterio, pero debido a la producción de How Do You Live?, es posible que Miyazaki no se haga cargo del proyecto si es que desean lanzarlo antes de que termine 2020.