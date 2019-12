Subastarán manuscritos de canciones de Elton John

La productora de cine Maxine Taupin subastará el próximo 9 de diciembre, seis manuscritos de canciones del músico británico Elton John, con quien colaboró en su juventud.

The border song, Candle in the wind, Bennie and the jets, Saturday night's alright for fighting, Your song y Goodbye yellow brick road, son los manuscritos que Maxine tiene en su poder, pues estuvo casada con Bernie Taupin, uno de los colaboradores más cercanos de Elton.

“Estas canciones son tesoros. Creo que Bernie y Elton son dos de los compositores más talentosos y maravillosos. Tenemos suerte de tenerlos", aseguró Maxine en entrevista con The Hollywood Reporter.

“Pero es hora de ofrecer a alguien que quiera tener estas piezas de historia musical y disfrutarlas como yo lo he hecho a través de los años. ¡Y qué mejor momento que el año de Elton John!”, señaló en referencia a que en 2019 fue lanzada Rocketman, película biográfica del cantante.

La productora también se dio la oportunidad de aclarar que no fue costurera para la banda del británico, aunque sí colaboró con él en ese sentido, “cuando estábamos de gira, Elton y yo íbamos de compras, solíamos ir a tiendas turísticas y él compraba estos pequeños parches redondos que yo cosía en su chaqueta vaquera y sus jeans, ese fue el alcance de mi costura”.

También fue parte importante de la música de Elton, pues fue la inspiración del tema Tiny Dancer. "Nunca había visto la letra de Tiny Dancer. Bernie se la dio a Elton. Nos presentamos en Trident Studios y solo éramos el ingeniero, Elton, Bernie y yo. Tocaron esa canción. Me miraron y Bernie dijo: ‘Escribimos esto para ti’. Fue una experiencia extracorporal”.

La venta de los seis manuscritos de canciones de Elton John tendrá lugar el próximo 9 de diciembre, y correrá a cargo de la casa de subastas británica Bonhams, en su sucursal de Los Ángeles, California.

