Sudamérica en llamas

La catástrofe ambiental que está sufriendo la selva amazónica no es sólo un problema de Brasil. Miles de incendios, que no entienden de fronteras, se están propagando por países vecinos, como Bolivia y Paraguay, que han unido fuerzas para combatir devastadores incendios, que han consumido ya 700 mil hectáreas de selva y pastizales.

Los gobiernos de Ecuador y Chile ofrecieron ayer ayuda para combatir el fuego, al igual que el régimen de Nicolás Maduro, que ofreció su “modesta ayuda” para mitigar la “dolorosa tragedia, con carácter inmediato”.

Mientras tanto, arrecian las críticas por la indiferencia ante la catástrofe. El actor Leonardo DiCaprio consideró que “es aterrador pensar que el Amazonas es la selva tropical más grande del planeta y ha estado ardiendo y ardiendo durante los últimos 16 días consecutivos, literalmente sin cobertura de los medios de comunicación. ¿Por qué?”.

“Cuando la Catedral de París estaba ardiendo en llamas, los medios de comunicación del mundo cubrieron cada momento y algunos billonarios se apresuraron a restaurarla. En este momento la selva amazónica está ardiendo. El pulmón de nuestro planeta lleva tres semanas en llamas. No hay cobertura mediática y tampoco billonarios”, criticó el cantante Ricky Martin.