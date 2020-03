Se duplican los casos de COVID-19 en México; van 82

Pese a que desde el sábado hasta la noche de este lunes, el número de personas contagiadas con coronavirus en el país se ha duplicado, al pasar de 41 a 82, aún no es momento para decir que se cambiará de etapa 1 a 2, es decir, aún no se puede hablar de contagio comunitario, el cual eventualmente ocurrirá, cuando la cadena de contagio llegue a la tercera, cuarta o quinta generación y se pierda el número de contagiados, sostuvo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

A su vez, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá precisó que de los 82 casos confirmados, casi el 90 por ciento, han sido atendidos con sintomatología leve, es decir, casos ambulatorios, que se van a sus casas a hacer cuarentena con los cuidados generales que sean recomendado, y el resto han requerido alguna hospitalización “no por gravedad, sino porque requieren de algún cuidado especial”, y sólo dos han requerido hospitalización.

En materia de posibles repercusiones por las decisiones del presidente estadunidense, Donald Trump, el subsecretario López-Gatell, sostuvo que a través de la cancillería mexicana se mantiene estrecha comunicación con las autoridades diplomáticas y sanitarias de aquel país “hoy ha sido un día de noticias sobre las distintas disposiciones y estamos en el proceso de análisis conjunto con el gobierno de Estados Unidos”.

En cuanto a la publicación del presidente de El Salvador, quien calificó de irresponsables a las autoridades mexicanas por, presuntamente, permitir que 12 personas contagiadas de coronavirus volaran desde nuestro país hacia aquella nación, López-Gatell aclaró que fueron 12 personas del Salvador provenientes de Chicago y llegaron a la Ciudad de México en donde esperaban para abordar un vuelo hacia El Salvador y debido a que el gobierno de aquel país ya había tomado la decisión de no aceptar vuelos provenientes de otros lugares, el vuelo nunca despegó. Los salvadoreños fueron inspeccionados por la unidad de sanidad Internacional del AICM, que “confirmó que no tenían antecedente alguno de haber tenido síntomas compatibles con COVID19”, y estimó que la sospecha surgió porque ellos viajaban con cubrebocas “y se desató el mal que hemos estado señalando que es el pánico y apreciación no racional de los hechos, y la confusión”.

Respecto a la sana distancia, Cortés Alcalá, sostuvo que se ha abordado el tema con dependencias federales y estatales, así como con organismos descentralizados, para mantener informado a todo el personal respecto a la necesidad de establecer esta medida, como las de higiene que se han venido mencionando. Prioritarios son también aquellos que están privados de su libertad y el establecimiento de protocolos “para que sus familiares puedan visitarlos con mayor seguridad y mitigar el riesgo de contagio”.

En cuanto al número 800-044-800 fue boicoteado, luego del anuncio de que las personas con síntomas se tenían que reportar a dicho número y serían atendidos directamente en sus casas, ”lo cual fue falso y se pudo documentar”, porque el registro computarizado de llamadas antes de eso fue de 480 llamadas diarias en promedio y después de esa falsa noticia el número se elevó 6,800 llamadas al día.