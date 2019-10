Suspenden al golfista Matt Every por uso de cannabis

El golfista estadunidense Matt Every, ganador de dos certámenes del PGA Tour fue suspendido por el organismo para jugar profesionalmente hasta enero del 2020, por consumo de cannabis en el estado de Florida.

Every violó la conducta anti drogas que exige el PGA Tour y estaría de regreso en las canchas hasta el siete de enero del próximo año, con lo que el norteamericano se perderá tres torneos en lo que podría haber participado, por su condición de ex campeón.

El estadunidense ya ganó el Arnold Palmer Invitational de manera consecutiva los años 2014 y 2015, además de que la temporada pasada había logrado clasificar a los Playoffs de la FedEx Cup, pero no logró seguir avanzando.

Tras publicarse esta noticia, el mismo jugador hizo una declaración pública donde aseguró que “no me queda más que aceptar esta decisión para volver más fuerte cuando pueda jugar en el tour. No estoy de acuerdo con algunas cosas, pero no me queda más que acatar“, concluyó.