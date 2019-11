Suspenden dos mil 500 empresas por irregularidades en Jóvenes Construyendo el Futuro

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció que se han detectado irregularidades en su programa estrella, Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se han suspendido dos mil 435 centros de trabajo por incurrir en actos indebidos, lo que representa el 1.3 por ciento del total del programa.

El subsecretario de Empleo, Horacio Duarte, detalló que ello se detectó luego de las verificaciones o denuncias de irregularidades que han realizado sobre este programa.

De acuerdo con el total de beneficiarios, cinco mil 700 encontraron trabajo en las mismas empresas, se han realizado 539 verificaciones a empresas y 43 mil jóvenes salieron de becarios y se incorporaron al mercado formal.

En tanto, durante su comparecencia ante la Comisión del ramo en el Senado, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que hay un millón 682 mil jóvenes incorporados en el programa prioritario de su dependencia, de los cuales el 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.

“Esto también es un reflejo claro de cómo las mujeres tienen mayores dificultades de incorporarse al mercado laboral, y acuden a Jóvenes Construyendo el Futuro como ese trampolín, ese empuje para poder lograr esta incorporación”, consideró la secretaria.

Además, dijo que el Programa tiene jóvenes, sobre todo en preparatoria, casi el 40 por ciento, secundaria 24.7 por ciento, licenciatura, 16 por ciento, primaria 15.8 ciento y carrera técnica 3.5 ciento, incluso señaló que dos mil 205 jóvenes tienen maestría.

Asimismo, señaló que donde más jóvenes aprendices tiene el Programa, es en el sureste y en el centro del país, ante los altos niveles de desempleo y con bajos niveles salariales.

Dijo que en Baja California, Nuevo León, en Sonora, y en los estados del norte, donde hay menores niveles de desempleo y donde los salarios son mayores, “la beca de 3 mil 600 pesos no necesariamente resulta atractiva para los jóvenes de la región”.

Alcalde Luján defendió el programa insignia de esta administración y la reforma laboral que, afirmó, "no es un cambio de leyes sino de cultura y para la cual -afirmó- existe el presupuesto suficiente para su implementación en una primera etapa".

Precisó que los jóvenes en el rango de 18 a 29 años que reciben un apoyo de tres mil 600 pesos mensuales no estudian o no trabajan no porque no quieran, sino porque no han tenido oportunidades o alternativas.

Resaltó que, contrario a lo que se pensó, las mujeres han sido las principales beneficiarias del programa, con 59.2 por ciento, mientras que los hombres, 374 mil 839, representa el 40.8 por ciento del total.

Sobre el grado de escolaridad, llamo la atención que dos mil 205 jóvenes, es decir el 0.2 por ciento cuenta con un posgrado, el 39 por ciento tiene la preparatoria; 24.7 por ciento secundaria; 16.1 por ciento licenciatura; 15.8 por ciento primaria y el 3.5 por ciento una carrera técnica.

Señaló que los estados con mayor demanda son: Chiapas, Estado de México, Guerrero, Tabasco y Veracruz, con una población total de 457 mil 916 jóvenes.

Las entidades donde el programa no tiene tanta penetración son los del norte: Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Baja California Sur, Baja California con una población total de 17 mil 659 jóvenes.

