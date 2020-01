Tainy, uno de los cerebros detrás del éxito del reguetón

J Balvin, Bad Bunny, Wisin & Yandel, Arcángel y Daddy Yankee son algunos de los artistas que han desfilado por el estudio de Tainy, productor puertorriqueño que se ha convertido en una especie de Rey Midas para el género. Muchos de los éxitos que suenan en la radio y que copan los primeros lugares de los servicios de streaming han pasado bajo su guardia, cimentando así su carrera como una leyenda viviente del reguetón.

El productor ahora busca, no sólo hacer su trabajo desde la consola, sino también como el nombre fuerte de su nuevo proyecto. The Kids That Grew Up On Reggaeton: The Neon Tapes es un esfuerzo que busca convertirse en una plataforma para mostrarle el nuevo talento de Puerto Rico al mundo, valiéndose para ello de su fama, así es como Tainy busca darle un nuevo lugar y sonido a un género que sigue creciendo desenfrenadamente.

“Sentándonos a hablar con mi equipo me llamó la idea de trabajar y buscar un nuevo sonido para el género urbano. El concepto del EP es el resultado de la influencia del reguetón en nosotros mientras fuimos creciendo y como lo interpretamos hoy. Para mí siempre ha sido importante trabajar con artistas nuevos, así como yo alguna vez fui ese productor que intentaba trabajar con los grandes”, expresó Tainy, en entrevista para Crónica.

“Mera” es el primer corte que sirve como carta de presentación del proyecto, con las voces de Dalex y Álvaro Díaz. El resultado es una canción que se sale del concepto tradicional de lo que implica una canción de reguetón como la conocemos hasta hoy en día, con un ritmo distinto, un tanto menos explosivo y con instrumentos poco usuales para el género.

“Para mí fue más que una bendición trabajar con Tainy porque uno crece escuchando esos temas clásicos donde la mayoría tiene su nombre en las pautas. Todo nació muy natural, muy orgánico, lo creamos junto con Alvarito sin saber que iba a ser un sencillo”, comentó Dalex para Crónica.

“Primero Dalex y yo creamos una idea que nos gustó a los dos, sin que nadie más supiera por donde iba decidimos enseñársela a Tainy, porque sabíamos que si le gustaba a él ya estábamos del otro lado”, complementó Álvaro Díaz, en su turno.

El legado de Tainy tiene una característica muy particular, a través de sus producciones ha sido un visionario que trabajó incansablemente con los primeros grandes nombres del género, pero también con una nueva generación de artistas que se encargaron de masificar el reguetón a una escala global.

“Ver hasta donde ha llegado es sorprendente, a veces nos sentamos a mirar los logros de artistas, es impresionante porque siempre vimos cosas que eran realmente imposibles. Porque el reguetón en Puerto Rico ha sido un género de la gente popular y ver a tus ídolos como Daddy Yankee tocando con Usher era emocionante y hoy ver que canciones no salen del Billboard anglosajón es algo que nunca imaginamos”, dijo Tainy.

Tainy se presentará en la Ciudad de México en una edición más del Festival Ceremonia el próximo 25 de abril. Una experiencia totalmente nueva para el productor que nunca había estado inmiscuido en un evento que no fuera sólo del género urbano.

“Sí, la verdad estoy muy nervioso porque nunca he estado en algo parecido, ver que hay artistas de distintos géneros me provoca curiosidad al ver cuál será la reacción de la gente, pero estoy muy emocionado de ver que existe mucha gene que esta abierta a escuchar mi música aunque no estén del todo metidos con el género urbano”, finalizó.