Tamaulipas, primer lugar nacional en combate al crimen organizado, señala el Índice de Paz 2020

Tamaulipas, primer lugar nacional en combate al crimen organizado, señala el Índice de Paz 2020

El estado de Tamaulipas registró una disminución de 57.8% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada, lo que representa la mayor mejoría a nivel nacional durante el periodo 2015-2019, de acuerdo con el Índice de Paz México 2020, en donde la entidad escaló 15 posiciones.

El estudio publicado por The Institute for Economics and Peace sitúa a Tamaulipas entre los siete estados que presentan los mayores avances, mejorando al punto de dejar de ser uno de los cinco estados menos pacíficos del país.

Según establece la misma publicación, en el año 2015, Tamaulipas poseía la segunda tasa más alta de crímenes de la delincuencia organizada en México, cifra que el los últimos cinco años registró la mayor mejora de todos los estados en este indicador, en especial la tasa de delitos de mayor impacto, secuestro y trata de personas, que se redujeron 85.7% y 80.6%, respectivamente.

Según el Índice de Paz 2020, lo anterior es resultado de que en el año 2017, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, intentó combatir a la delincuencia organizada aumentando el número de policías estatales, desmantelando las redes criminales dentro del sistema penitenciario y solicitando apoyo del gobierno federal para contar con más servicios de inteligencia.

“La actividad de la delincuencia organizada en Tamaulipas ha dejado atrás las luchas por el acceso a las rutas internacionales de trasiego de droga para disputar pequeñas áreas de territorio dentro del estado", señala la publicación.