Tania Peréz-Salas prepara obra inspirada en Frida Kahlo

La danza brinda algo único en las artes escénicas: una experiencia en la cual no se tiene que entender, sino sentir, experimentar y respirar con aquellos que están en el escenario, señaló la corógrafa y bailarina Tania Pérez-Salas al anunciar el reestreno de las obras 3.catorce dieciséis y Ex-Stasis en el Centro Nacional de las Artes del 19 al 22 de marzo de marzo, tras presentarse en Guanajuato como parte de la gira que continuará por Estados Unidos y Canadá.

En conferencia de prensa, Pérez-Salas destacó que estas obras coreográficas ideadas en 2002 y 2010, consecutivamente, mantienen cierto contraste entre ellas y con las piezas más recientes, tanto en los movimientos como en los temas que tratan. “En los más de 25 años de compañía hemos hecho proyectos de responsabilidad social que nos ayudan a tener un intercambio cercano con el público respecto a sus necesidades como la violencia”

La obra 3.catorce dieciséis es una obra espiritual y redonda inspirada en el número Pi, en la cual reflexiona sobre la circularidad, el infinito y la repetición constante de la historia, apuntó. “Esta pieza se estrenó en el Palacio de Bellas Artes en el 2002 y fue hecha originalmente para la Compañía Nacional de Danza de México, pero fue retomada por mi compañía en diversas giras”.

Sobre Ex-Stasis, la bailarina destacó que es una obra realizada en 2010 en su desesperación por las consecuencias de no escuchar lo que el cuerpo le comunicaba. “Esta obra es el despertar de una nueva conciencia, tenemos que escuchar nuestros instintos y hacer lo que nos impulsa a estar vivos para estar en una frecuencia amorosa”

“Esta última obra sintetiza un momento tecnológico de la historia del hombre, en cuya consecuencia podemos encontrar que el plástico está en todas las playas y desiertos del mundo. Por otro lado, también hablo del plástico como la delgada membrana que no nos permite ver al otro, a pesar de su transparencia”.

El plástico estaba ahí, añadió, por lo que comencé a comprar lienzos largos y veía la desnudez del cuerpo a través de este material, lo cual la hacía borrosa. A través de los movimientos coreográficos se trabajó la interiorización de quienes somos en nuestro primer contacto con el plástico.

“Una vez que entendimos el plástico como elemento fundamental, todo se volvió sumamente estético ya que respirábamos o teníamos un encuentro amoroso a través de él. El plástico se volvió un gigante que respira por sí solo por los diferentes telones de la escenografía.

PRÓXIMO ESTRENO. Tania Pérez-Salas anunció que se encuentra trabajando en una pieza inspirada en Frida Kahlo, la cual estrenará en el año 2022. “Frida ya no es Frida, sino un antes y un después en México. Estoy estudiándola sin cuestionarme si me parece o no la estética visual de su obra o su espíritu resiliente que habla mucho de nosotros mexicanos ni sus relaciones e ideas políticas”.

Para la obra que está trabajando, Pérez-Salas destacó que no puede fragmentar a Frida Kahlo respecto a su labor artística, política o personal, sino aceptar que Frida abarcó muchos sentidos y que cada uno de ellos tienen una significación que va por encima de su pintura. “Kahlo es una ideología, una forma de moverse y de ver la vida”.