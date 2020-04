Teatro Ciego ofrecerá funciones en red los sábados y domingos de abril

Hacer obras de teatro accesibles a todo público es lo que distingue a la compañía Teatro Ciego, cuyos artistas ofrecerán cada sábado y domingo de abril funciones vía Facebook Live (@TeatroCiegoMx) para garantizar el acceso a la cultura durante los días de aislamiento ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Somos una compañía que se preocupa por la producción de espectáculos, con la diferencia de que éstos sean, en la medida de lo posible, accesibles a todo tipo de público. Cuando digo accesibles es que tengan intérprete de Lengua de Señas Mexicana y audiodescripción. Ahora tenemos la idea de hacer un montaje para que los niños se acerquen, a partir de la convivencia, al proceso creativo desde la ceguera”, comenta en entrevista Juan Carlos Saavedra, director de Teatro Ciego.

El también actor añade que la compañía lleva 13 años realizando montajes con un elenco base de actores ciegos.

“Somos una compañía que se caracteriza por formar actores ciegos. Hace 13 años que inició el proyecto era sólo un grupo de jóvenes ciegos a quienes invitamos a hacer un espectáculo de teatro en la oscuridad con la idea, quizá muy inocentemente, de que quienes deberían actuar en obras en la oscuridad tendrían que ser personas ciegas”, narra.

En su primera temporada, las personas con discapacidad visual empezaron a contactarlos, el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) los contrató y otras instancias como fundaciones, los invitaron a diversas mesas de diálogo.

“Fue hasta 2010 en un encuentro de teatro de discapacidad en San Luis cuando decidí formar a estos jóvenes como actores profesionales, así decidimos empezar a producir obras cada año y ya llevamos 13 años haciéndolo”, platica Juan Carlos Saavedra.

A partir de ese momento, los actores se presentan como creativos escénicos y se cuestionan todo lo que pasa a su alrededor.

“Nos cuestionamos la manera desde dónde contamos historias y cómo las contamos. Nos han comentado que somos ciegos haciendo teatro, pero no; nos han dicho que somos actores ciegos, no; que somos actores que no ven, no…siempre nos cuestionamos los constructos que existen alrededor de la discapacidad. No somos una compañía que vaya con la bandera de personas con discapacidad, eso pasa a segundo plano: somos una compañía que tiene un discurso claro y algo que compartir”, destaca.

Juan Carlos Saavedra expresa que para el proceso creativo, la discapacidad no es una limitante, “las limitantes la ponen otras personas y ahí nace la discapacidad”.

TEATRO POR INTERNET. Ante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, las funciones de Teatro Ciego programadas en el Teatro Sergio Magaña, se suspendieron.

“Decidimos transmitir nuestros eventos en vivo, entre comillas, porque son obras ya grabadas que nosotros decidimos subirlas a una plataforma que nos permite transmitir en vivo. Lo que sí sucede en vivo es la audiodescripción para personas ciegas y la interpretación en Lengua de Señas Mexicanas”, explica Juan Carlos Saavedra.

La transmisión por Facebook Live será durante todo el mes de abril con funciones cada fin de semana: sábados y domingos a las 13:00, 18:00 y 19:00 horas.

“Estábamos en temporada con la obra ¿Quién soy? Recetario sobre usted mismo en el Teatro Sergio Magaña. Esa obra fue nuestro primer montaje al que le pusimos audiodescripción en vivo por si fuera el caso de que llegaran personas ciegas, en las butacas hay unos dispositivos que se ponen a manera de audífono y ahí vamos narrando en tiempo real todo lo que va sucediendo”, detalla.

No obstante, por la emergencia del COVID-19 la compañía decidió transmitir la puesta en vivo.

— ¿Se les informó cuándo se reprogramará su temporada?

— Estamos preocupados porque íbamos a parar funciones y no nos iban a pagar, pero el Sistema de Teatros (de la Ciudad de México) nos escribió y nos dijo que tuviéramos por seguro que las funciones que no se dieron se van a reprogramar y si por cuestiones de programación no se pudieran dar, nos pagarán.

“En el INBA teníamos una temporada de abril a junio, y también dijeron que habría que esperar a que esto pase, después reagendaremos la temporada en El Galeón. También nos suspendieron funciones en Toluca, Guadalajara y teníamos una gira a Canadá. Como a todos, lo que nos preocupa es la incertidumbre”, responde.

FUNCIONES. Las próximas funciones de Teatro Ciego serán: La mirada del inventor ciego (con audiodescripción) el sábado 4 abril a las 13:00 hrs y Construyendo la carne (con audiodescripción) a las 19:00 hrs.

La mirada del inventor ciego (con interpretación en Lengua de Señas Mexicanas) el domingo 5 abril a las 13:00 hrs y Construyendo la carne (con interpretación en Lengua de Señas Mexicanas) a las 18:00 horas.

Para consultar toda la programación, consultar en Facebook: @TeatroCiegoMx