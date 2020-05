Teatro de cabaret que visibiliza a la comunidad LGBT+ en "The Shakespearean Tour"

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia, el teatro celebra vía streaming una función especial de la puesta en escena The Shakespearean Tour.

Este domingo 17 de mayo en punto de las 20:00 horas, la obra escrita y actuada por Mariano Ruiz, llevará un mensaje de inclusión a todo el público hasta la comodidad de su hogar: “Esta obra fue la manera de hacer las paces con un lado de mí, que la sociedad me había enseñado a rechazar, ahora después de todo el amor que se me ha entregado gracias a abrir mi historia, quisiera que este mensaje de amor propio llegara a muchas casas habitadas por jovenes LGBT que viven violentadxs, incluso por sus propias familias, y mostrarles que no están solxs en este mundo y que hay una esperanza fuera de la cuarentena”, comentó a Crónica, Mariano Ruiz.

La obra es un espectáculo para canalizar el miedo a lo femenino en una sociedad patriarcal. Tomando como referencia a los actores isabelinos que personificaban papeles femeninos, la obra decide explorar a las mujeres de las novelas de Shakespeare, ya que ellas crean los estándares de feminidad de hoy en día. Así se logra crear este espectáculo de cabaret con una exigencia actoral extraordinaria.

Originalmente la obra tiene personajes femeninos “shakespirianos” interpretados al estilo de una diva pop como Ariana Grande, Miley Cirus, Britney Spears, entre otras. Es un show con humor, música y vídeo, que busca concientizar al público a la vez que se divierta.