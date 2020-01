Teherán cede y permite a Ucrania y Boeing revisar las cajas negras

Después de dos días en que la agencia de aviación iraní se negó a colaborar con el fabricante del avión siniestrado en Teherán el miércoles, finalmente ayer cedió y permitió a la empresa estadunidense Boeing, así como al gobierno ucraniano acceder a las cajas negras de la aeronave.

Ucrania, país al que pertenecía la compañía UIA, que realizaba el vuelo en el que murieron 176 personas, accedió así a los aparatos, y el canciller del país, Vadim Pristaiko, aseguró que por ahora no tienen evidencias de que el avión fuera derribado por un misil, pero que no descartan nada.

El jueves, EU y Canadá aseguraron tener evidencias de que el aparato no se estrelló por una falla técnica sino porque fue impactado por un misil balístico disparado por error por Irán.