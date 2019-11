Telecomunicaciones exhibe retroceso en competencia

El expresidente de la Cofece, Eduardo Pérez Motta, regresó recientemente a los reflectores. Ahora como consultor privado y asesorando la fusión Disney- Fox, Pérez Motta dice que la competencia en el sector de las telecomunicaciones ha avanzado tanto tanto que bien podría reconsiderarse cambiar candados para jugadores preponderantes como América Móvil y Telmex. Incluso, permitirle ingresar a otros mercados en donde se mantiene la restricción ante su enfoque dominante. La noticia es que los números revelan otra realidad: El operador preponderante Telcel tan sólo ha reducido su participación de mercado en 7 de los 22 trimestres transcurridos desde marzo de 2014 a septiembre de 2019. Incluso, en el último año su ponderación se ha elevado en 1.2 puntos porcentuales (pp.) para llegar a 71.8 por ciento, lo que advierte una aceleración en la reconcentración de mercado.En términos del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), indicador consensuado para el análisis de la competencia/concentración de mercado, el nivel alcanzó los 5 mil 589 puntos al tercer trimestre de 2019, en el umbral que se identifica como de excesiva concentración al superar los 2 mil 500 puntos. Éste sigue una trayectoria marcadamente al alza desde el comienzo de 2018, periodo en el que el IHH era de 5 mil 386 puntos, en una fase de implementación de regulación asimétrica y pretendida nivelación competitiva. Aquí el análisis de The Competitive Intelligence Unit.

Las razones de un financiero en Infonacot. Este fin de semana, el Infonacot que dirige Alberto Ortiz Bolaños participará activamente en la derrama de recursos a través de los créditos con descuento a nómina que servirán para que un mayor número de trabajadores puedan participar en esta época de ofertas. Ortiz Bolaños, por cierto, tiene la encomienda de apuntalar las economías regionales y el consumo popular a través de convenios con entidades del sector gubernamental. Por ello, resultó tan relevante la estrategia del equipo de financieros que dirige Ortiz Bolaños en este instituto para reducir los costos asociados a la derrama de créditos con descuento a nómina. Sabemos que en el Infonacot participan expertos en finanzas que lograron desmenuzar la estructura de costos de los préstamos. Así, se encontró, que el pago de seguros, por supuesto, representaba – bajo las condciones que se habían pactado durante muchos años de los gobiernos panistas y priistas, especialmente en la gestión del abogado Alfonso Navarrete Prida – un componente oneroso que terminaba pagando el trabajador a través de tasas altas. El riesgo de incumplimiento, sin embargo, por tratarse de crédito con descuento a nómina de personal casi siempre sindicalizado, era bajo y el negocio muy bueno para las aseguradoras. El objetivo de la dirección del Infonacot que, en todo momento, mantuvo al tanto de cada decisión a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría del Trabajo, fue reducir la tasa de interés, por lo cual convocó a las aseguradoras que participan en este mercado a bajar sus cotizaciones para coberturas. Así, las aseguradoras aceptaron, en una primera reacción, seguir en el negocio, pero al revisar otra extraña estructura de costos para el reaseguro de estas coberturas, tuvieron que retractarse de lo que habían prometido al Infonacot. Demasiados intermediarios ¿No le parece? Si la Cofece, a cargo de Alejandra Palacios, revisara este negocio encontraría, seguramente, que intermediarios y eventuales acuerdos perjudicaron a los trabajadores que obtienen estos créditos.

En fin, Alberto Ortiz Bolaños, quien no es un político tradicional sino un académico que colaboró en organismos como el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), revisó normatividad y estructuras que le permitieran reducir costos sin incurrir en deficiencias en la estructura de estos créditos. Por cierto, el Infonacot no tiene captación, promueve el ahorro pero no tiene cuentas. De otro modo sería un banco y no lo es, como se ha escrito de manera incorrecta. El Infonavit, por ejemplo, tiene una acumulación de recursos para respaldar un eventual impago de los financiamientos a la vivienda. Ésa, precisamente, fue una de las experiencias que revisaron los funcionarios del Infonacot. Los tenedores de títulos de deuda, las calificadoras, también están al tanto de los cambios que hoy ya permitien en el Infonacot la acumulación de recursos para respaldar créditos. Lo interesante es que el costo de estas coberturas era tan alto porque no consideraba la estructura de cobro vía nómina; se cobraba como si el riesgo fuera mas alto. Tema de financieros que al analizarse y cambiar afectó muchos intereses. Lo que es un hecho es que ahora, durante el Buen Fin, los trabajadores tendrán tasas más bajas.

ASF y SFP ¿Kramer vs Kramer? Nos cuentan quienes participan en el sector de auditores gubernamentales, tanto en el Gobierno como en el Congreso, que a David Colmenares, titular de la Auditoría de la Federación (ASF) y a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, no les gusta coincidir en eventos. ¿La razón? La conformación del equipo de la doctora Sandoval. Resulta que la titular de la SFP decidió integrar a su equipo de auditores a funcionarios con probada experiencia en revisiones al gasto público, en evaluaciones de gestión y desempeño, que trabajaron durante casi 20 años en la ASF y que tuvieron que dejar sus puestos ante la llegada del nuevo auditor, el economista David Colmenares.

Algunos de ellos, por cierto, participaron en investigaciones como las de la Estafa Maestra. No resulta extraño, por lo tanto, que la SFP presentara un detallado informe de los supuestos desvíos en los que incurrieron funcionarios de Pemex. Algunos datos: El actual subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, fue auditor especial de Desempeño de la ASF cuando Juan Manuel Portal estaba al frente. Ese cargo lo ocupó durante 18 años. El titular de la ASF tomó la decisión de reducir los vínculos de su antecesor Juan Manuel Portal con el equipo de funcionarios en ese organismo que audita el gasto público y que, por lo tanto, cuenta con un relevante impacto en la opinión pública y en el ámbito político. Pero más allá de los encuentros o desencuentros entre estos dos funcionarios, resulta relevante el reto que enfrenta David Colmenares al auditar el primer año del gobierno de Morena, cuando tendrá que revisar si se cumplió la Ley de Contrataciones o de Servidores Públicos en operaciones, como la liquidación de lo que hubiera sido el Nuevo Aeropuerto Internacional de México o la adquisición de medicamentos o pipas para enfrentar la emergencia generada por el combate al robo de combustible. Veremos.

¿Fuego amigo en Segob? Me dicen que algunos expriistas ahora en la 4 T, estarían detrás de una campaña mediática de desprestigio contra la secretaria Olga Sanchez Cordero y el subsecretario Ricardo Peralta. Que la rencilla llegó por una supuesta marginación al interior de la Secretaría de Gobernación de estos personajes. Haga usted sus cálculos.

