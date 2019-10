Temples y el rugido del nuevo talento en México

Temples es una de las nuevas joyas que el rock británico le ha brindado al mundo en los recientes años. Una agrupación que maneja sabiamente la prosapia de sus antecesores, con una combinación psicodélica que recuerda por momentos a Pink Floyd, Roxy Music y hasta David Bowie, por lo cual no es de extrañar que en nuestro país se hayan hecho de un sequito de fans que abarrota cada lugar en el que se presentan.

El Foro Indie Rocks no fue la excepción, apenas hace un par de días durante el festival Hipnosis habían dejado en claro que su reputación como una de las bandas más interesantes de su generación no era en vano. Pero después, además del concierto sorpresa de los ingleses, la noche del pasado jueves sirvió como escenario ideal para reconocer al nuevo talento emergente mexicano, la final del concurso Vans Sessions también tendría su desenlace minutos antes de que Temples tomara el escenario.

Miles de proyectos de todo el país concursaron con el anhelo de llegar a este día, sin embargo, sólo tres lograron llegar a esta instancia: Los Twister Sisters, Reveil, Coventry y Motomoreno; al final, estos últimos con un estilo que combina ritmos de reggae con hip hop y rap se alzaron con el premio de grabar un Ep en un estudio profesional.

Para cerrar la noche Temples se subió al escenario y transportó a todos los presentes en el Indie Rocks a una realidad totalmente distinta. “The howl” fue la primera en golpear y en disparar la euforia de los cientos de personas que esperaban ansiosas por el show estelar.

“Certainty”, “I Wanna Be Your Mirror” y “Holy Horses”, fueron las encargadas de sobreponerse a la expectativa del público. El sonido y las diferencias, entre los precoces proyectos que se subieron al escenario y los ingleses, fueron bastante marcadas y encantadoras. Pocas veces se tiene la oportunidad de admirar dichos contrastes por lo que el Vans Sessions es sin duda un evento sumamente particular.

En un abrir y cerrar de ojos Temples terminó su presentación, breve pero concisa, apenas once canciones que recorrieron de forma bastante sólida su todavía precoz discografía.

ijsm