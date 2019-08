Ten Years After acercará Woodstock a los mexicanos

Después de la polémica y falsa esperanza de ver a la legendaria agrupación en 2015 —cuando los promotores provocaron confusión entre el gremio con la noticia de la presentación de la banda Hundred Seventy Split (formada por Leo Lyons, exintegrante de Ten Years After) en el RR live, bajo la primicia de disfrutar parte de la esencia de TYA— finalmente se confirma la primera presentación de los británicos en México este 30 de agosto en el Teatro Ferrocarrilero.

Desde 2014, los fundadores Chick Churchill (tecladista) y Richard Lee (baterista), viajan de la mano del legendario bajista Colin Hodgkinson (Whitesnake, Mick Jagger, Jon Lord y The British Blues Quintet) y del guitarrista Marcus Bonfanti, ganador del premio British Blues Award en la categoría de Mejor Compositor (2012); quienes complementan la alineación de la banda.

“Actualmente tal vez no tengamos grandes bandas de rock como antes, pero me resulta difícil no poner atención a la llegada de tantas bandas; es genial porque he notado muchos proyectos nuevos y músicos talentosos que hacen cosas muy interesantes, espero que en México escuchen sobre ellos. Afortunadamente con internet se pueden encontrar estas bandas sin tener que esperar a que el CD haya llegado, la conexión es inmediata”, comentó a Crónica, Marcus Bonfati.

Tras la muerte del irremplazable Alvin Lee (guitarrista) en 2013 y la salida del bajista Leo Lyons, Churchill y Ric continúan homenajeando aquella icónica presentación que realizaron el domingo 17 de agosto de 1969 en el marco del Festival Woodstock, donde inmortalizaron temas como “I’m going home”, con un extraordinario solo de guitarra que duró más de 10 minutos y fue grabado en el documental Woodstock: 3 días de paz y música (1970). Considerado como uno de los números más destacados del festival.

Sin embargo, su estrecha relación con los festivales data de un par de años atrás, cuando debutaron en el festival de jazz y blues de Windsor (1967). Siendo el Festival de la Isla de Wight (1970) otra de sus participaciones más destacadas, sumando más de 100 conciertos en su haber. Este año estuvieron a punto de participar en el 50 aniversario del icónico Woodstock, mismo que fue cancelado.

“Estaba realmente emocionado de ser parte del 50 aniversario del Woodstock, desconozco las razones reales por las que se canceló, seguramente tuvo que ver con cuestiones de dinero; sin embargo, fue una pena para nosotros”, lamentó el guitarrista.

Aunque no tuvieron oportunidad de tocar por segunda ocasión en el icónico festival, se muestran satisfechos por ser parte de la generación de bandas que lo conformaron, mismas con las que han vuelto a compartir escenario en otras ocasiones, como con Big Brother and the Holding Company, Vanilla Fudge y Jefferson Starship.

“Es genial reencontrarte con gente que no has visto en 45 años, y que te compartan aspectos personales de su vida, como cuántas veces se han casado o divorciado y cosas por el estilo”, comentó ­Hodgkinson entre risas, quien recientemente participó por su cuenta en un festival en Estados Unidos.

Con más de una treintena de discos de estudio, en vivo y recopilatorios, Ten Years After publica A Sting in the Tale (2017), su más reciente material discográfico, con el que celebraron medio siglo arriba de los escenarios.

Para el concierto en el Teatro Ferrocarrilero han preparado un breve repaso por algunos de los temas más icónicos de su carrera, entre los que se encuentran: “I Woke Up This Morning”, “Love Like A Man”, “Good Morning Little Schoolgirl”, “I’m Going Home”, “The Hobbit and Choo”, “Choo Mama”, entre otros.

“En la tercera parte del concierto vamos a tocar el set de Woodstock, exactamente igual, creo que a la gente le gustará. Aunque soy muy joven, al igual que gran parte del público, como para haber estado en el festival, queremos darle a la gente una probada de lo que vivieron en aquel momento”, explicó Bonfati.

Al evento también se suman sus contemporáneos mexicanos Last Soul Division y Náhuatl, quienes aprovecharán para hacer un breve homenaje a Ten Years After, interpretando algunos temas de la agrupación y conmemorando la existencia de sus propios proyectos desde tiempos de Avándaro El Woodstock Mexicano.