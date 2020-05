Tener siempre miedo por ser mujer te marca toda la vida: Joumana Haddad

Está comenzando una nueva revolución en el mundo para despertar conciencias contra la violencia de género y está encabezada por las mujeres, porque esta situación de tener siempre miedo por ser mujer te marca toda la vida, dice la poeta y activista Joumana Haddad.

La libanesa estuvo de visita en México para presentar su primera novela La hija de la costurera, de la cual, en entrevista, dice: “Es una muestra de resiliencia femenina, porque las historias que narra sobre cuatro mujeres que sufrieron mucho, que nunca dejaron de luchar ni se dejaron llevar por la desesperanza y revelan que lo importante es seguir a pesar de todo”.

Su arribo a México es unos días después de la marcha del 9 de marzo contra la violencia de género, y Joumana señala que “se va a necesitar tiempo para un cambio, pero la protesta es el comienzo de la marcha a un nuevo mundo”.

De su primera novela, explica la autora del poemario Dos manos hacia el abismo, “la comencé a escribir en 2015 y al ir avanzando tuve miedo de hacer esta confrontación con mi historia personal. Al principio de la escritura sólo quería contar la historia de mi abuela, pero me di cuenta que habían pasado 100 años del genocidio armenio y mirando esta fecha surgieron varias preguntas: ¿qué ha cambado?, ¿por qué seguimos viviendo en este círculo vicioso de violencia, de odio, de falta de respeto al otro, de mucha sangre? Entonces decidí seguir contando también las historias de otras mujeres de otras generaciones, sobre todo para decir al final que tenemos que despertarnos, que tenemos que hacer algo, porque esto no es algo que concierne sólo a Turquía, Siria o Líbano, es algo que concierne a todo el mundo, porque no sólo es el problema de las mujeres, de cómo son tratadas, también del problema que vive el ser humano. Cada uno vamos a vivir 70 años u 80 años, y gran parte de la vida estamos inmersos en el odio y las guerras en lugar de la esperanza y el amor. Por eso hay que buscar la esperanza, esa puerta por la cual vamos a salir de este túnel”.

— ¿El ser humano ha creado una pandemia crónica de odio y de desprecio al otro, al que considera débil.

— Para terminar con esta pandemia de odio hay muchas cosas que deben cambiar. Tenemos muchos elementos en nuestras civilizaciones que pueden parecer o pretender ser de amor o acercamiento, pero que son de división, como por ejemplo las religiones, sobre todo las monoteístas, en las cuales la mujer es sometida.

“Y en el arte, específicamente de la poesía, siempre ha sido presentada como algo del hombre, algo que está fuera de todo sentido y divide. Otro aspecto es la moral, que no está basada en valores humanos, sino en beneficios personales o de colectividades.

“Esto me recuerda mi otro libro, El tercer sexo, en el cual hablo del ser humano y cómo puede apropiarse del adjetivo humano. Eso que lo hace mejor para él y los otros. Incluso en este panorama doloroso, sí veo un camino y esperanza y ese lo tienen las minorías que pueden cambiar al mundo en cualquier campo, como la política, el activismo o la cultura, por citar algunos. Aunque son muy pocos y pocas, son un punto focal para salir de este túnel.

“Pero lo mejor para romper este círculo vicioso, es seguir creyendo en un fin, porque a veces pensamos que así es la vida, con sus tragedias y sometimientos, sus miserias y violencias, y que nada podemos hacer, y voy a morir y luego las generaciones que me sucederán van a tener las mismas condiciones de vida y los mismos problemas, por lo que nunca vamos a salir de esto.

“Entonces, tenemos que nutrir la esperanza con nuestra pasión por la justicia, que sean acciones y no sólo palabras, las cuales van desde las más pequeñas como la empatía, hasta la exigencia de justicia a las autoridades. Cada cosa, por pequeña que sea y realicemos, nos puede salvar de esta indiferencia que vivimos y ayudará a llegar más rápido a la igualdad.

“El problema es esta indiferencia y cada persona piensa que es una manera de protegerse de la violencia, de la injusticia, pero no es así.

— ¿En el mundo hay una nueva revolución encabezada por las mujeres ?

— Siempre he dicho que esta revolución para despertar conciencias es de mujeres y de jóvenes, porque ya no podemos más. Estamos hartas y me encanta esta vía, porque es el arma más eficaz para motivar a la gente a salir a luchar, porque esta cosa de tener siempre miedo, sólo por ser mujer, te marca toda la vida. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un esfuerzo grandísimo, y lo tengo que hacer día con día, para intentar olvidar este miedo, sobre todo frente a muchas amenazas, insultos y la intimidación sicológica que hay en las culturas patriarcales.

“Pero lo importante es que en todo el mundo noto esta revolución contra la violencia a las mujeres. Es un fenómeno universal y lo primero que está tumbando es el miedo a expresarse y denunciar. Y también a algo muy importante: estos derechos constitucionales que hay en mi país son míos y los tomo. Porque el gran problema es que no se ejercen”.