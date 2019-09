“Tengan un poquito de dignidad”: Monreal a la oposición

Al subir a la tribuna para fijar el posicionamiento de la mayoría “apabullante” del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, fue el senador Ricardo Monreal quien tomó el micrófono y ante las constantes interrupciones de las bancadas de oposición, el legislador soltó: “Tengan un poquito de dignidad. Nada más”.

Luego les pidió: “Seamos sinceros, la herencia maldita (la crisis de violencia) que recibió el Presidente y que ahora se está enfrentando para enmendarlo, como el caballero de la triste figura, enderezar entuertos y enmendar agravios, porque el país que recibió era un país en ruinas, en ruinas”, expresó el político zacatecano en medio de pancarta de correligionario en las que se leía: ‘Morena es la voluntad del pueblo’, ‘La 4T es voluntad popular’, ‘Somos el voto popular de la sociedad y Somos la mayoría gracias al pueblo’, entre otras manifestaciones.

El exgobernador les restregó a los priistas, panistas y perredistas que Morena es mayoría, porque así lo decidió México el 1 de julio de 2018 y lo deben aceptar.

Les preguntó a los legisladores de los partidos cómo quieren reconciliarse con la mayoría en la Cámara, cómo no tener un poco de humildad, y buscar una reconciliación con la mayoría de la Cámara.

“¿Por qué profundizar las diferencias?, ¿por qué privilegiar el discurso del odio, de la descalificación, de la ira? No, no debe de ser así”, pidió Monreal Ávila, quien aclaró que su discurso tuvo que ser improvisado ante la actitud insultante de los legisladores de oposición, principalmente del PAN, que no dejó de llamar “espurio, espurio” a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva.

En tanto, Porfirio Muñoz Ledo subrayó: “El gobierno de la República ha cumplido con 80 por ciento de las promesas de campaña y acabó con los informes ‘engolados y acartonados’, llenos de cifras indemostrables.

“La gente entiende que no estamos sólo en una nueva etapa, o un nuevo año, sino que es un nuevo régimen”, aseveró el legislador en declaraciones a la prensa, luego de recibir el Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, entregado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Indicó que el primer informe es apegado a la realidad y será juzgado por la gente.