Terrible Morales cuestiona defensa de JC Chávez sobre el Jr.

La decisión de no seguir el combate por parte de Julio César Chávez Jr. el viernes pasado ante Daniel Jacobs al tener la nariz fracturada y un posterior video de su padre, ha provocado una respuesta en redes sociales del tetracampeón mundial Érik Terrible Morales.

Chávez Sr. difundió un video donde criticó a los expertos por no saber que las condiciones de un peleador con la nariz fracturada no eran las ideales para perseguir la victoria, y que una cosa era ser valiente y otra un tonto, pidiendo de nuevo que respetaran la decisión de su hijo de no seguir.

Sin embargo, Terrible dijo que con una fractura se puede seguir peleando. “Cuando estás lastimado o fracturado sí se puede pelear”, escribió Érik en respuesta al video de JC. “Se debe respetar más la decisión de no pelear como lo hizo Chávez Jr., pero también se debe respetar la decisión de quienes pagaron por ver un espectáculo”, añadió.

Por su parte, Chávez Jr. insistió que no está acabado y que planea regresar en marzo de 2020, luego de ser operado por una fractura y cuatro microfracturas en el tabique nasal.