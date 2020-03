Testimonio de una adicta rehabilitada: Tres intentos de suicidio

Se prepara para, como el ave Fénix, renacer de sus propias cenizas. Mara relata que ingresó a la Unidad de Hospitalización los Centros de Integración Juvenil (CIJ), el 30 de diciembre del año pasado, todavía le falta poco menos de un mes para completar los 90 días del tratamiento y el progreso es notorio.

“Éste es un extraordinario lugar la gente aquí es maravillosa, te tratan con mucho afecto, con mucha comprensión y mucho respeto. He aprendido mucho de mí, descubierto cosas de mi pasado que ni imaginaba. He abordado muchos puntos desde mi infancia hasta mi vida adulta y trabajar con mi psicóloga, la verdad es de lo mejor que me ha pasado”.

En entrevista con Crónica, en esta unidad de hospitalización de los CIJ, Mara acepta también que ha recuperado la confianza en sí misma; con su terapeuta se ha abierto como con nadie jamás, y eso le permite poder hablar de su situación, compartir su experiencia, para que quien pueda aproveche su mensaje, sepa que las drogas no dejan nada bueno “y es un mundo del que deben alejarse lo más posible”.

“Ahorita ya puedo platicar aunque sea llorando… Cuando llegue no hablaba ni comía, me la pasaba llorando… Llevo aquí dos meses y he visto muchos avances, ya subí 10 kilos —sonríe—, pero el cambio no sólo es físico, me siento muy bien emocionalmente, me he fortalecido para alejar de mi vida a las personas que me han agredido, que me han lastimado. Ya sé que no las quiero más en mi vida”.

HERIDAS AÚN ABIERTAS. Por momentos serena, a veces las emociones se le agolpan en el pecho, el nudo en la garganta le impide continuar con el relato, el llanto es incontrolable y calla por unos segundos mientras enjuga sus lágrimas, pero Mara aprovecha también para desahogarse, sabe que eso le hace bien, y cuenta que toda esta pesadilla se inició cuando tenía 12 años, su padre era alcohólico y a esa edad le daba vino.

A los 15 años, junto con el segundo de dos hermanos (ya fallecido), comenzó a probar la piedra, la cocaína, tachas, cristal, mariguana, aunque esta última la dejó porque nunca le gustó fumar. Quedó embarazada y se juntó con el papá de la niña después de que nació. Hombre mayor que ella siete años, la inició en el vicio y comenzó a golpearla, por lo que Mara se fue.

El alcohol y las drogas, siguieron presentes en su vida, los dejaba por temporadas y volvía a recaer, le dio por hacerse el cutting en brazos y piernas, se sentía mal, se sentía triste… tiempo después vivió un intento de violación que la orilló a intentar suicidarse, pero tuvo a su lado personas que la salvaron. En una segunda relación, destructiva también, Mara vuelve a quedar embarazada de Alan, otra persona adicta, el bebé no llegó a término, pero siguieron juntos, tiempo después vuelve a quedar embarazada, el niño hoy tiene 5 años, la niña 10.

En esa relación de subidas y bajadas, Mara siempre fue la responsable en el trabajo, en la casa y con sus hijos, era la encargada de llevar el alimento a la mesa, aunque también el vicio, para ella y su pareja, quien se la pasaba dormido todo el día, sin hacer nada.

En un segundo intento de suicidio, Mara se metió al baño y agarró la navaja del rastrillo “… lo que más me dolió... —interrumpe su relato porque rompe en llanto, su cara palidece. Hace una pausa, pues el dolor no la deja hablar, hasta que respira profundo y continúa— pasó no sé cuánto tiempo, él se despertó… —apenas con un hilo de voz alcanza a decir—: lo que más me dolió fue que ni siquiera me llevó al hospital, llamó al taxista que era su dealer y fue quien me llevó al hospital y yo sola llegué a la casa”.

El tercer intento de suicido fue cuando se enteró que su hermano Fernando falleció en circunstancias muy dolorosas, “tenía unas tachas, no sé cuántas eran pero me las acabé, no todas de un solo golpe, pero sí estuve consumiendo mucho tiempo y acabé sintiéndome peor, porque ni me pude morir y tenía el profundo dolor de mi hermano muerto, fue con el que más acercamiento había, porque el mayor ya no vive con nosotros hace mucho”.

RELACIONES DE MUCHO CONSUMO. Sin darse tiempo de conocer a sus parejas, Mara vivió el acoso y los celos obsesivos de Alan, el papá de su hijo, quien no la dejaba salir ni vestirse como ella quería, hasta la llegó a acusar de andar con su suegro. El infierno que vivía tuvo una tregua cuando los papás de Alan lo internaron por seis meses. Su vida cambió durante ese tiempo, dice; tenía a sus hijos bien arreglados, su casa bonita, había comprado muebles, sólo bastó que él saliera y ella lo aceptara para que todo se fuera abajo nuevamente, hasta una golpiza que ella jamás olvidará, y lo abandonó.

Sin embargo, tiempo después se vuelve a involucrar con otra persona, con quien sólo era consumir drogas, tener sexo eventualmente, pero quien la agredía psicológicamente , hasta que ella se enteró que él era casado, y que su bebé estaba por nacer en enero —ella lo supo en diciembre antes de ser internada—.

EL INFIERNO DE UN ANEXO. Esa vez, cuando sintió que no ya no podía más, le pidió auxilio a su mamá, quien ante lo que había estado sucediendo sólo pudo meterla en un anexo. Mara vuelve a romper en llanto: “fue lo más horrible que me había pasado jamás, yo pensaba: mamá, por qué me hiciste esto, por qué me viniste a dejar en este lugar tan espantoso. Un lugar donde no había doctores, ni psicólogos, ni ningún programa de ayuda y dormía en una colchoneta que olía espantoso”.

Cuando pedí terapia, recuerda, me llevaron a otro lugar, no supe a dónde y me sentaron y amarraron a una silla y comenzaron a echarme agua fría, y me dejaron dormir en el piso con mi ropa mojada.

Una vez que su mamá se enteró de lo sucedido, la sacó de ese anexo. Ya había averiguado y la llevó a la unidad de hospitalización de los CIJ, en donde ha aprendido a valorarse, dejar en el olvido pensamientos negativos y autodestructivos. “Ya soy capaz de aplaudirme mis logros y darme cuenta que tengo muchas cosas buenas, soy una persona honesta, trabajadora, luchona, responsable”.

Está en la recta final de su internamiento, y ya trabaja en la toma de decisiones: piensa alejarse de Alan, buscará una orden de restricción, quedarse con la patria potestad de su hijo, la niña, sobresaliente en la escuela, ya va a terapias, quiere construir una casa para los tres en el terreno de su mamá. Consciente de las relaciones destructivas que vivió, Mara no se ve en un futuro sola, ella quiere una familia bonita con una pareja que la valore, la quiera, la apoye, que la respete, pero ya sabe que primero debe darse tiempo, conocer a las personas y después tomar la mejor decisión que la lleve por un nuevo camino.