Thanya López celebra los nuevos papeles para mujeres

La carrera actoral de Thanya López, se ha desarrollado los últimos años en la interpretación de personajes que “hablan del empoderamiento femenino y de dejar atrás a esa mujer sumisa a la que estamos acostumbrados ver en televisión”, expresó en entrevista con Crónica.

“Me gustan los personajes de mujeres fuertes, eso de llorar todo el día ya pasó, ahora tenemos la oportunidad de crear personajes que nos cuenten problemas reales”, platicó.

Agregó, “nunca he sido tan fan de la novela rosa, a pesar de que en mis inicios fue lo primero que me encontré, pero siempre quise cosas fuertes. Me gusta que las actrices seamos portavoz de decir ‘basta’ a muchas situaciones, de apoyarnos y ser guerreras”.

Uno de sus personajes más icónicos ha sido en La fiscal de hierro, mientras que actualmente da vida a Eva, una agente encargada de la seguridad del Presidente, “que además tiene sus amoríos y pues ya saben, las cosas no suelen suceder como una mujer quiere”, contó.

La historia es parte del reciente estreno de la serie de Telemundo Preso No.1, que en su semana de estreno, ha dejado cautivo al público, “son papeles que te enfrentan a todo. Mucho se dice que habla de violencia y más, pero la actuación te permite contar historias desde una perspectiva distinta, ante algo que no es tan ajeno a nuestro mundo”, finalizó.