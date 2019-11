The Book of Mormon, un divertido musical sobre la bondad

El aclamado musical The Book of Mormon se presenta en México después de conquistar Broadway y los Premios Tony (los más importantes de teatro, donde ha ganado nueve estatuillas), con un mensaje sobre la bondad y una divertida reflexión sobre el significado de la felicidad para la sociedad de hoy en día. La puesta en escena se presenta en el Centro Cultural Teatro 1 y estará en cartelera hasta el próximo 8 de diciembre.

De la mente de Trey Parker y Matt Stone (South Park) y del compositor y letrista Robert Lopez (Avenue Q), se trata de la gira de uno de los musicales más exitosos de las últimas décadas, que en la CDMX se presenta en su formato original con subtítulos en español.

Este irreverente musical cuenta las aventuras de un disparejo par de misionarios mormones que son enviados al otro lado del mundo para predicar la Buena Palabra. La historia comienza en Salt Lake City, donde los misioneros mormones Elders Price y Cunningham son enviados para salvar almas en Uganda, un país en África asolado por la guerra, el SIDA y la pobreza. La amistad que se va desarrollando entre estos dos personajes, que al parecer no tienen nada en común, sienta las bases emocionales del espectáculo. En medio de chistes sobre racismo, la enfermedad y el desprecio homofóbico, estos “inocentes” misioneros logran ver las mentiras de la sociedad, pero no consiguen cambiar al mundo; el mundo los cambia a ellos.

Hablar de religión para muchos suele ser un conflicto, pero no para el actor Jaches C. Smith, quien a su paso por la alfombra roja previo al estreno del musical, declaró que a pesar de llevar el nombre de la religión en el título, no se trata de una crítica o de un análisis a ciencia cierta del tema, sino de un acto de bondad hacia los seres humanos y las distintas formas de relacionarse.

Por ello, el musical lleva a distintos puntos durante la función, desde un momento de sátira hacia ciertos puntos, y hasta el momento de reflexión en el que muestran que siempre el trabajo en equipo y la unión, son el complemento ideal para crear cosas en pro de la sociedad, más aún cuando de temas tan reales se trata y que están vigentes aún en esta década.