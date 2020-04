"The new Pope", el oscuro trasfondo de la fe

The new Pope, secuela de The Young Pope, la aclamada serie que enarbolaba la ficción del Papa Pio XIII, llega a la Latinoamérica el próximo 10 de abril, para continuar con una poderosa segunda temporada. La cual, seguirá explorando a fondo las tramas y tensiones detrás de los “manda más” de la religión más popular del mundo, sin perder los pies del piso de que se trata de una obra de ficción.

“No creo que la serie sea una crítica directa a la iglesia, al final es una ficción, sólo pone en tela de juicio problemas que han perdido dimensión. Y, de todos modos, no creo que ninguna ficción puede superar a la realidad, a lo que hay realmente detrás del Vaticano”, expresó Ludivine Sagnier, actriz francesa que encarna a Esther, en The New Pope, en una charla con Crónica.

Lenny Belardo (Jude Law), mejor conocido como Pío XIII, es elegido sumo pontífice de la iglesia católica, el primero de ascendencia estadounidense en la historia. Cree fervientemente que ha sido designado directamente por una mano divina, sin embargo, detrás, hay intereses de otra índole manipulando la fe a conveniencia.

Así pues, tendrá que lidiar con un reino en disputa, la iglesia se divide entre aquellos que quieren un cambio y los que prefieren conservar las viejas costumbres. Esa es la premisa de The young Pope que, en su primera temporada, abrió el debate a través de su ficción, lanzando una crítica bastante real y mordaz en contra de los anacrónicos modos de la iglesia católica.

En entrevista con Crónica, Ludivine Sagnier, quien ha interpretado a Esther en ambas temporadas, cuyo personaje es una mujer que mantiene un amorío secreto con un sacerdote del Vaticano, nos cuenta su percepción sobre la segunda entrega, su experiencia al filmarla y la crisis de fe por la cual atraviesa el mundo.

“Interpretar a Esther fue muy difícil porque somos muy distintas. Ella es una persona débil, siempre confiando en la gente equivocada y tomando decisiones que culminan en un error. Tenía que violentar mi propia inteligencia para poder entrar en su piel”, expresó la actriz, quien ha trabajado en algunos filmes del aclamado cineasta francés François Ozon, como lo hizo en La piscina (2003) y 8 mujeres (2002).

“Las escenas también eran muy difíciles y dolorosas de filmar, porque siempre eran secuencias que se trataban sobre humillación o traición, que son emociones muy fuertes, no hubo nunca un respiro, no hubo una escena en la que ella fuera feliz. Al final, ella es víctima más de una crisis de fe que tiene el mundo, en especial la gente joven, que, en su búsqueda por creer en algo, terminan en lugares trágicos”, comentó.

The Young y New Pope, son obra de Paolo Sorrentino, director italiano ganador del Oscar por La gran belleza (2013) en el 2014. Además de contar con la participación del irreprochable Jude Law, para esta segunda temporada, se contará con la participación del icónico John Malkovich.

“Trabajar con Paolo es algo increíble, porque involucra al actor en el proceso creativo, acude a ti y te cuestiona sobre los diálogos, si preferimos re escribir algo o añadir cosas distintas. Jude, es una de las personas más dulces que he conocido, tiene todo para el papel, un carisma casi divino que todo Papa debe tener”, afirmó.

Hablar sobre la fe y la religión siempre son temas delicados, más aún si se habla de los problemas que por mucho tiempo han sido simples susurros en el mundo. A pesar del buen recibimiento por la prensa especializada, las voces de los creyentes católicos no se hicieron esperar, y Luidivine es fiel testigo de ello.

“Cuando la primera temporada salió yo estaba en Burkina Faso, en un bar con algunos amigos, entonces un señor ya entrado en años se me acercó y me dijo: ‘Usted aparece en ese sacrilegio ¿verdad?’. Lo cual me dejó en shock, pero después de un rato hablamos y pude explicarle a fondo ciertas cosas que él desconocía”, recordó.

“Creo que ahí está el gran valor de la serie, pone en perspectiva situaciones que a veces perdemos de vista. Al final, sí, es una gran encrucijada para la fe de muchas personas. No sé cómo lo vaya a tomar la gente de Latinoamérica cuando se estrene, porque el catolicismo es distinto al que existe en Europa, Asia o África, así que no tengo una expectativa sobre el que dirán después de verla”, finalizó la actriz.

The New Pope, estará disponible el próximo 10 de abril en Fox Premium Series, con un capítulo nuevo cada semana a las 21 horas.

