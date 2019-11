The Sisters of Mercy prepara su cuarta noche gótica en México

La icónica banda inglesa The Sisters of Mercy , formada en 1977 por Andrew Eldritch y Gary Marx, vuelve a México luego de tres años para presentarse el próximo 16 de noviembre en el Circo Volador, junto a la banda brasileña The Secret Society, quienes fungen como sus teloneros durante el actual tour que realizan por América Latina.

“Será un concierto en el que habrá una combinación de grandes éxitos, también canciones del álbum, que la gente no espera que toquemos, así como algunos temas nuevos que son completamente exclusivos para esta gira, los cuales acabamos de escribir en las últimas seis semanas, así que será muy emocionante. Hemos preparado un gran espectáculo de rock, muy atmosférico, dramático y cinematográfico”, comentó a Crónica, Ben Christo, guitarrista de la banda.

Con influencias de grupos como Motörhead, The Velvet Underground y Suicide, el nombre de la banda lo inspira una canción de Leonard Cohen, músico que también influenció los sonidos del grupo. En su haber, cuentan con tres materiales discográficos: First and Last and Always (1985), Floodland (1987) y Vision Thing (1990).

A lo largo de la historia del proyecto han desfilado un considerable número de integrantes: Gary Marx Craig Adams, Ben Gunn, Wayne Hussey, Patricia Morrison, Andreas Bruhn, Tony James, Tim Bricheno, Adam Pearson, Chris Sheehan, Mike Varjak, Dan Donovan, Pedro Moncada. Actualmente la alineación la conforman Andrew Eldritch, Ben Christo, Chris May y obviamente Doktor Avalanche, caja de ritmos que ha acompañado a la banda desde sus inicios.

“La razón para regresar es simplemente porque la gente de México es fanática de la música, tan apasionada y entusiasta que siempre la pasamos muy bien cuando vamos y siempre tenemos una experiencia muy memorable, nos encanta poder llevar música”, comentó Christo.

Además de ser una de las bandas más importantes y longevas dentro de la escena post punk y rock gótico, también es de las más homenajeadas, sus canciones han sido reversionadas por grupos como Cradle of ­Filth, Crematory, Kreator, Samsas Trarum, entre otros. Esto sin duda ha ayudado a que el proyecto se mantenga en el gusto del público y siga conquistando nuevas generaciones a pesar de los años, los cambios en la industria musical y la creación de “nuevos géneros”.

“La tecnología es una ventaja para una banda como The Sister of Mercy, que ha estado funcionando durante tanto tiempo, la base de fanáticos se formó cuando todavía había discos buy pero adaptarse a lo nuevo depende mucho de la naturaleza de la banda, así que pienso que internet ha hecho que sea muy accesible para los fanáticos más jóvenes descubrirnos, ellos miran una de sus bandas favoritas en YouTube o en Spotify y luego automáticamente se abrirá paso la sugerencia de The Sister of Mercy. Internet realmente nos ha ayudado a obtener una nueva base de fanáticos”, aseguró.

“En nuestros shows a veces tenemos tres generaciones de fanáticos, he visto personas que tienen 10 años y luego otros que tienen entre 25, 30 o 40 años de edad, e incluso algunos más están en los 60, así que ha sido realmente bueno”, agregó.

Durante este tour han visitado varios países de América Latina como Uruguay, Brasil o Chile, siendo ésta la cuarta ocasión que se presentan en México, en la que aseguran, incluirá varias sorpresas.

“Hemos tenido un momento muy intenso de escribir música, en los últimos meses, la banda ha experimentado esa sensación de emoción muy particular, emoción que no había sentido desde hace 13 años. No puedo decir que habrá un lanzamiento, no puedo decir que no lo habrá, pero puedo decir que hemos creado muy buena música, de la que estamos muy orgullosos y emocionados de tocarla para los shows”, destacó.