The Walkind Dead inicia temporada sin sed de venganza

¿Aún hay sobrevivientes? Pues sí, y es que a pesar de que en la primera parte de la décima temporada, todo parecía indicar que ahí acabaría todo, están más vivos que nunca, y están dispuestos a pelear por su futuro.

Esta noche, llega la segunda parte de la entrega número 10 de The Walking Dead, y es que ahora la venganza no será parte de los objetivos de quienes lograron sobrevivir, irán en busca de construir algo nuevo, pero, ¿será que puedan lograrlo? o en el camino quizá exista alguien que no piense igual.

Se encuentra al grupo de sobrevivientes atrapados, algunos en los confines de una cueva llena de caminantes, otros en medio de una encrucijada de desconfianza y dolor. Alpha está detrás de todo esto y quiere seguir demostrando que los Susurradores siempre estarán un paso más adelante que las comunidades, observando cada movimiento que hagan.

A esta amenaza, se le suma la nueva y peligrosa alianza que hace Negan con las fuerzas de Alpha. La guerra contra los Susurradores es inminente y las comunidades deberán unirse y sacrificar todo lo que tienen para encontrar una forma de silenciarlos de una vez por todas.

Así que la supervivencia cada día se vuelve más complicada, por lo que estarán más que nunca, al filo de la muerte, pero ¿hasta dónde serán capaces de llegar? Los fanáticos que han seguido de cerca la serie, podrán ver que esto llega a su fin, al ir resolviendo problemas que se habían presentado en las temporadas anteriores.

Considerada por la crítica como una de las series más exitosas de todos los tiempos, The Walkind Dead sigue la historia de todo lo acontecido después de un apocalipsis zombie, y es que, en la realidad, pareciera que no es una fantasía el terminar así. La lucha por un lugar seguro, cada día se convierte más en algo que a diario se enfrentan, y no necesariamente por estar en un mundo de zombies.

