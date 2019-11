Tiempos difíciles

Los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, lo tienen claro: vienen para el instituto electoral tiempos difíciles. Lo asumen y se preparan.

Los retos incluyen la defensa de la autonomía del instituto y, por lo tanto, de la democracia mexicana.

Advirtieron: el INE no se alineará a ningún gobierno, por más votos que tenga, pero tampoco a los partidos que aspiran a ser gobierno, pues su compromiso es con los ciudadanos y la democracia.

Se tenía que decir y se dijo.

Sin orden de aprehensión

Del gobierno emanó el perfil de Ovidio Guzmán como el principal traficante de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos.

El fentanillo es una droga letal que está causando muertes en todo el mundo.

Al mismo tiempo se supo que, a pesar de lo anterior, no hay en México orden de aprehensión contra ese hijo del Chapo Guzmán.

De modo que ¿de no existir la petición de extradición del gobierno norteamericano, Ovidio podría trabajar muy quitado de la pena?

Es momento de darle curso a esa orden de aprehensión, ante la posibilidad real de que Ovidio se vuelva a cruzar en el camino de las fuerzas federales, lo que sucederá más pronto que tarde.

Distorsión mayúscula

Alcaldes de oposición denuncian que el gobierno rompió el diálogo con ellos. Sostienen que han sido plantados en dos ocasiones en reuniones previamente acordadas a las que no asistieron los representantes de la 4T.

El presidente municipal de Chilpancingo, el perredista Alberto Gaspar Beltrán, dijo que les urge apoyo presupuestal para cumplir, sobre todo, con sus tareas de seguridad. Con recortes presupuestales será imposible hacerlo.

Mientras Gaspar decía lo anterior, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, sostuvo que sin una policía municipal profesional los esfuerzos de la Guardia Nacional serán insuficientes.

¿Cómo se conseguirá esa profesionalización de la policía municipal sin recursos federales?

Alzó la voz

La comparecencia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ante diputados tuvo, para usar una expresión de moda, un punto de inflexión: la intervención de la joven diputada Ana Lucía Rojas, que no tiene partido, y que se le fue a la yugular a Durazo, que se defendió como pudo.

Rojas pidió la renuncia del funcionario federal sonorense por el fallido operativo de Culiacán. Otros legisladores la secundaron.

La diputada y el secretario tienen tiempo distanciados. Rojas fue la única diputada que no votó a favor de la creación de la Guardia Nacional, propuesta central de Durazo para este sexenio.

El secretario dijo que no renuncia y que en el 2024 entregarán un país en paz. Para entonces tal vez Durazo no sea parte del gabinete presidencial, pues las elecciones para gobernador de Sonora son el 2021.

Un cuadrito más

El tema central no es el desencuentro personal entre Jorge Soberón, extitular de la Conabio, y Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente.

Lo que importa es el futuro de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

El dilema es: mantiene su autonomía o se convierte en un cuadrito más del organigrama de la Semarnat.