Tiene derecho a un juicio justo, dice Olga Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que “todas las personas, como un derecho humano, tienen derecho a tener un juicio justo y acceso a tener una defensa adecuada, eso es lo que nosotros esperaríamos”, en relación a la detención del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Puntualizó que la Fiscalía General de la República tiene su propia carpeta de investigación del exencargado de la seguridad pública durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de que ayer martes fue detenido por presuntamente haber recibido sobornos por parte de grupos delictivos.

Entrevistada luego de encabezar el Informe Anual de Actividades del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales, la encargada de la política interna dijo no tener mayor información, respecto a la posibilidad de que dentro de las investigaciones que realiza la Corte de Nueva York, éstas pudieran alcanzar al expresidente Calderón Hinojosa: “No tengo más conocimiento, no he platicado con el Fiscal (General de la República), entonces eso será un tema que el Fiscal tendrá que resolver”.