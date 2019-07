Tiene UNAM el mayor sistema bibliotecario de América Latina

La UNAM tiene el mayor sistema bibliotecario de América Latina. Cuenta con el único centro de investigación en bibliotecología de la región, y con la colección bibliográfica más grande, además de una colección enorme de libros, tesis y revistas, subrayó Adolfo Rodríguez Gallardo, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI).

Esto es sólo una muestra de la importancia de la bibliotecología y los profesionales en el área, afirmó en el marco del Día Nacional del Bibliotecario, que se conmemora este 20 de julio.

El mejor reconocimiento para un bibliotecario es la relevancia que la Universidad Nacional ha dado a su labor; debemos celebrar el apoyo que la institución brinda a todas las tareas de desarrollo profesional y de servicios bibliotecarios, subrayó.

Comentó que la organización de materiales, el préstamo y acceso que se ofrece a los usuarios, y los servicios de digitalización o diseminación de la información, son parte de las funciones de este profesional. “Está capacitado para organizar y ofrecer servicios de manera más eficiente, en forma digital y presencial”.

La esencia de esta profesión es el servicio, remarcó. Adquirimos material bibliográfico y hemerográfico, lo organizamos, difundimos, ahora mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y todo con la finalidad de servir a la comunidad.

Las TIC también han alcanzado a la bibliotecología, que se ha adaptado a las nuevas exigencias para estar a la vanguardia, pero lo importante no es la tecnología que usan, sino lo que hacen. “Usar computadoras y distribuir la información en formatos electrónicos no cambia nuestra misión: adquirir, organizar, difundir y servir”.

EL MAYOR SISTEMA BIBLIOTECARIO. El Sistema de Bibliotecas de la Universidad tiene unos 130 recintos en la Ciudad de México y en diferentes estados. Su acervo consta de aproximadamente dos millones de títulos de libros y 10 millones de volúmenes; 600 mil títulos de tesis (están digitalizados los títulos desde 1914) y miles de fotografías y folletos.

Asimismo, la UNAM tiene el Colegio de Bibliotecología, con licenciatura, maestría y doctorado en el área, y gran parte de los investigadores del IIBI forman parte del SNI.

Al referirse a la efeméride, Rodríguez Gallardo consideró que ésta le da visibilidad a la profesión, sobre todo a los servicios que presta. “Pero no se trata simplemente de festejar y detener sus funciones, porque si en la biblioteca no hay servicio, no hay biblioteca, y si el bibliotecario no tiene en su primera meta servir al usuario, que se dedique a otra cosa”.

El seis de abril de 2004 fue turnada a la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores la propuesta para incluir en el calendario cívico el Día Nacional del Bibliotecario, el 20 de julio, establecido ese mismo año.

Con ello se reconoce la labor de los bibliotecarios. “Esta fecha es muy significativa para todos los que nos dedicamos a esta tarea”, concluyó.

havh