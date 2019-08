Tiger busca su primer triunfo en The Northern Trust

Tiger Woods busca su victoria número 82 desde que ganó el Master de Augusta en abril pasado, marca que le permitiría alcanzar a Sam Snead como los golfistas con más triunfos en la historia del PGA Tour.

Esta semana, Woods lo volverá a intentar en el Liberty National Golf Club de Nueva Jersey, en The Northern Trust, primero de los tres playoffs del nuevo formato de la FedEx Cup.

En su larga carrera, a Woods se le han negado dos torneos, el Génesis Open y precisamente The Northern Trust, aunque las últimas dos veces ha ocupado segundos sitios empatado con otros jugadores.

Tiger ha competido nueve veces en The Northern Trust sin lograr el triunfo.

A partir de este jueves el ex número uno del planeta, hará su primer recorrido al lado de los también estadunidenses J.T. Poston y Scott Piercy.

En cuanto a los mexicanos, Carlos Ortiz y Abraham Ancer, el primero será acompañado por el australiano Aaron Baddeley y Peter Malnati; el segundo por el español Sergio García y el australiano Dany Lee.