Tiger dio el zarpazo en 2019

Tiger Woods tuvo un destacado retorno en 2019, año en el que fue muy selecto en elegir sus torneos. Apenas jugó 14 oficiales, logrando el decimoquinto Major de su carrera al triunfar en el Masters de Augusta. Además, participó como jugador y capitán en la Presidents Cup, y tuvo el honor de levantar el trofeo con lo que selló el año de su renacimiento que será inolvidable a sus 43 años de edad en los que también llegó a sexto del mundo, luego de antecederle varias visitas al quirófano entre cirugías en la espalda y rodillas; nueve para ser exactas.

La cereza en el pastel de este 2019 le llego a Woods con la victoria en la Presidents Cup del equipo de Estados Unidos el pasado 14 de diciembre en el Royal Melbourne Golf Club, donde después de tres de los cuatro días de competencia el equipo Internacional capitaneado por el sudafricano Ernie Els, liderada el certamen, por lo que el exnúmero uno del mundo decidió hacer una pausa como jugador y planeó la mejor estrategia como capitán para lograr la remontada y ganar la Copa por marcador de 16-14. Fue también la octava consagración seguida del equipo estadunidense.

Ese último día de competencia, Estados Unidos había arrancado 8-10 abajo y se auto eligió para enfrentar al mexicano Abraham Ancer a quien ganó para liderar la remontada en la jornada de individuales. Por si fuera poco, impuso un récord de triunfos en el certamen con 27, superando la marca de Phil Mickelson que era de 26, con lo que el californiano coronó así un gran año. Era la primera vez en 25 años que el capitán de un equipo jugaba de manera simultánea.

“Ganó el grupo y estoy realmente emocionado. Los muchachos merecían esta alegría, porque jugaron de un modo impecable. He llorado en casi todas las Copas que hemos ganado. Llevo mucho tiempo haciendo esto. Cuando eres capaz de hacer algo que es más grande que lo individual, es mucho más significativo y especial”, comentó Woods por la alegría que le significaba tan inolvidable momento, luego de dar la cara en un duelo clave y trazando el camino para alcanzar su objetivo.

“Confiamos en nosotros, como un equipo. Y lo logramos juntos. Nadie nos regaló esta Copa”, subrayó, el jugador imbatible que fue al mismo tiempo el capitán perfecto. “Todos miraremos hacia atrás y tendremos estas fotos colgadas en nuestras paredes. Diremos que jugamos para y junto a Tiger Woods, el mejor jugador de la historia”, apuntó Matt Kuchar, integrante del equipo de Estados Unidos.

Atrás habían quedado los escándalos de hace exactamente una década por infidelidad con su ahora ex esposa Elin Nordegren, que también le trajo como consecuencia varias visitas al quirófano por sus lesiones en espalda y rodilla que anticipaban el adiós del Tiger de campos de golf, pero no fue así. Este año dio el zarpazo que todos querían ver.

La primera gran felicidad del año la dio en abril pasado en el Master de Augusta donde alargó su leyenda, al obtener su decimoquinto Major, en lo que significó un regreso increíble jamás visto en el deporte mundial. Este triunfo le llegó 11 años después de su último Major, el US Open de 2008, además vistió su quinta chaqueta verde. Y de paso se acercó a tres grandes del máximo ganador Jack Nicklaus (18).

En cada una de las 14 paradas que hizo el californiano a lo largo de la temporada en el PGA Tour volvió a arrastrar multitudes; una de ellas fue en su primera visita a la Ciudad de México en el WGC México Championship, donde ocupó el décimo sitio.

En este año alcanzó cinco top Ten, no libró dos cortes y abandonó un torneo y fue precisamente en The Northern Trust, el pasado mes de agosto, en el que se le vio de nuevo con malestar físico. Fue como decidió hacer una leve pausa para someterse a una quinta cirugía en la rodilla izquierda.

Retornó para el mes de octubre y lo hizo como el grande que es con un triunfo en el torneo Zozo Championship en Japón, como anticipo de que en la Presidents Cup iría por otro título, tal y como lo constató el pasado 14 de diciembre en Melbourne.

Sin dar a conocer aún cuantos torneos jugará en 2020 se prevé que seguirá siendo tan selecto como en el 2019, sólo algunos, para soñar a sus 44 años (los cumplirá el 30 de diciembre) con poder alcanzar la marca de 18 Majors del Oso Dorado Nicklaus .