Tila María Sesto: comedia y empoderamiento femenino

Oscar Martínez da vida a Tila María Sesto, un personaje que surgió de manera inesperada y que ha logrado marcar tendencia en el teatro regional en Yucatán. Amante de la fotografía, series de televisión y videoblogs, el comediante compartió con Crónica las reflexiones a las que ha llegado gracias a su carrera.

“Hablar de algún momento que me haya marcado no es difícil, he tenido muchos que han sido sumamente importantes en mi carrera, como la vez que me presenté en la Isla de Cozumel ante cuatro mil personas o en Campeche, donde pasó lo mismo”, comentó.

Gracias al video que realizó como Tila, llamado ¿Cómo entender a un yucateco?, repuntó a escala nacional, haciendo viral su propuesta: “Cuando trabajaba en un restaurante hace cinco años algunas personas me empezaron a ubicar y a decir que mi video estaba siendo tendencia en las redes sociales. Al principio no te la crees y te sorprendes, ya después me empezaron a llamar de programas de radio y televisión, fue ahí cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando”, explicó.

El surgimiento de Tila fue casi por accidente, él trabajaba en una compañía de teatro y fue cuando uno de sus compañeras salió y él tomó su lugar vestido de mujer. Con el tiempo fue puliendo el personaje que hoy lo tiene en la mira de miles de personas.

“Trato de representar de buena forma a la mujer, intento interpretar a una mujer empoderada. Es una gran responsabilidad social ya que miles de personas me ven y hay que transmitir el mensaje adecuado en cada una de las presentaciones”, aseguró.

Como Tila María Sesto ha llenado escenarios en su natal Yucatán, además de algunos puntos de la República Mexicana, aunque su ambición y misión es llevar su personaje a cada rincón del territorio nacional.

“Las redes sociales son muy importantes ya que es una gran herramienta y me ha servido muchísimo para crecer artísticamente. De ahí que me he presentado en lugares como Los Ángeles, San Francisco y muchos lugares de México con mi show Ya siéntese señora”, finalizó el standupero.