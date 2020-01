Tiroteo en centro de Ottawa; hay al menos un muerto

Una persona ha resultado muerta y otras tres heridas de gravedad tras un tiroteo en una céntrica calle de Ottawa, informó este miércoles la Policía de la capital canadiense.



La Policía de Ottawa señaló en un comunicado que está buscando al presunto autor de los disparos y que sus agentes han asegurado el lugar donde se produjo el tiroteo.



Las autoridades canadienses no han indicado el posible motivo del tiroteo o la identidad de las víctimas.



El incidente se inició alrededor de las 7.30 hora local (12.30 GMT), cuando la Policía de Ottawa señaló en Twitter que estaba realizando una operación en la calle Gilmore, en el centro de la capital canadiense, y recomendó al público evitar la zona.



Poco después, la Policía explicó que se había producido un tiroteo en la calle Gilmore, situada en las proximidades del Parlamento de Canadá, causando "muchos heridos". Al mismo tiempo, el servicio de seguridad del Parlamento aconsejó evitar la zona.



"La Policía acudió a la zona tras recibir informaciones sobre múltiples disparos. Una vez en el lugar, los agentes encontraron varias personas heridas. En estos momentos, tres personas han sido transportadas al hospital con heridas graves y está confirmada la muerte de una persona", dijo la Policía.



La Policía de Ottawa explicó poco antes de las 9.00 hora local (14.00 GMT) que aunque sus agentes ya controlan el lugar del tiroteo, "sigue buscando al sospechoso" que presuntamente realizó los disparos.



"No se considera una situación con un tirador activo pero el sospechoso sigue en libertad y no ha sido capturado", añadió la Policía de Ottawa.