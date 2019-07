Titular de la SFP reprocha “fuego amigo” del caricaturista Hernández

En el gobierno de @lopezobrador_ no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la #4T.

La titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, protagonizó un polémico intercambio de mensajes en la red social Twitter con el caricaturista Monero Hernández, quien a raíz de la renuncia del superdelegado de AMLO en Jalisco, Carlos Lomelí, la cuestionó sobre el por qué compartir una foto de ella en la red social de la SFP, donde la funcionaria asegura que no se tolerarán conflictos de interés durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Los trabajos del equipo liderado por la Secretaria @Irma_Sandoval dan otro fruto rumbo a la nueva ética pública. Escribió la funcionaria.

“¿Y sí toleran la promoción desde las cuentas oficiales de gobierno?” interrogó el caricaturista.

Y sin tardanza Eréndira Sandoval respondió: ¿Mejor también cancelemos las mañaneras por ser “promoción personalizada” y todas las fotografías de eventos del gobierno, verdad amigo? Tu lógica es la de Córdova, Murayama y DeMauleon. La próxima me pongo una Burqa. Y remató: “Cómo les duele hasta a los amigos que avanza la 4T”.