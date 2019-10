Todo listo para el inicio de la FILIJ en el Cenart

A nueve días de inaugurarse la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), el Fondo de Cultura Económica resuelve los problemas presupuestales de la 39 edición, ya que al anuncio de la FILIJ 2019 no se había resuelto la licitación de las carpas que albergarían los stands en el Centro Nacional de las Artes y, por otra parte, para las editoriales no era redituable trasladar sus libros a Mérida, Yucatán, segunda sede de esta feria.

“Las carpas están completamente montadas. Nosotros como área damos las condiciones para la licitación, éstas se concursan y finalmente se gana. La empresa Crea fue la que hizo el montaje y antier se entregó todo debidamente, conforme estaba estipulado en la convocatoria”, señaló la directora general de publicaciones de la secretaria de Cultura, Marilina Barona del Valle, en conferencia.

Ante la pregunta de cómo se resolvió el traslado de las editoriales a la segunda sede de la FILIJ 2019, Rafael Murillo, director de la FILIJ de Mérida, dijo que por esta ocasión se apoyó a editores y distribuidores de libros a través de EDUCAL y el FCE, quienes concentraron los libros de las diversas editoriales en sus bodegas para trasladarlos de ida y vuelta. “Llegaron 29 toneladas de libros, algunos no alcanzaron a llegar porque estaban atendiendo las ferias del Zócalo y Oaxaca”.

Asimismo, Barona del Valle actualizó la cifra de sellos editoriales que participarán en el Cenart. Serán un total de 911, es decir, 389 menos de los anunciados en la conferencia de prensa del 12 de septiembre del presente año. Además, especificó que en la sede de la Ciudad de México se contará con 972 talleres dirigidos a niños y jóvenes.

Finalmente, detalló que algunos de los autores que participarán en esta edición son: Francisco Hinojosa, Alberto Chimal, Estelí Meza, Jaime Alfonso Sandoval, Carolin Philipps, Kestutis Kasparavicius, Verónica Murgía y Ana Romero, entre otros.