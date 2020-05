“Todo va a estar bien”, asegura Samo en nueva balada

Foto: (Cortesía) El ex de Camila también se prepara para incursionar en la música electrónica junto al dj Filipe Guerra.

Para el compositor y cantante Samo es importante hacer música para expresar a través de las canciones mensajes que trascienden, “que lleguen al corazón”, aseguró en entrevista con Crónica Escenario, el ex integrante de Camila. El artista dijo ser una persona alegre, que le canta al amor y desamor, cuida lo que dice y no tiene límites en la música.

Él no tiene miedo a incursionar en los diferentes ritmos musicales ya sea mariachi, salsa, reggaetón o urbano porque disfruta lo que hace: “Durante este confinamiento, ocupo todo mi tiempo, escribo, estoy creando canciones, me cuido para cuando esto se reactive y tomemos el ritmo de nuestras vidas me encuentre sano y en forma”, mencionó el artista.

Samo reconoció estar muy activo. Recientemente sacó una nueva balada, la cual título: “Todo va a estar bien”, una canción que comparte con Chris Syler: “Es un tema que surgió antes de esta pandemia, pero es una canción que inspira, aleja el miedo, da esperanza y encaja perfecto para estos momentos”, mencionó el cantautor.

Luego detalló: “Hace un año me presentaron la letra y en esos momentos yo estaba viviendo una etapa dónde comenzaba a valorar lo importante que es compartir música que trascienda, que llegue al corazón”.

Y agregó: “en la actualidad hay mucha desesperanza en el mundo, hay mucha incertidumbre (independientemente de lo que estamos viviendo), de repente los adolescentes no saben hacia dónde ir, no tienen un futuro claro, los padres también no tienen idea de cómo educar a los hijos”.

“‘Todo va estar bien’, es una canción de esperanza para muchas personas, que de pronto, vivimos esos momentos oscuros en el corazón”, expresó Samo.

En el video de este tema musical participó la influencer Danna Yireh, quien perdió la batalla contra el cáncer, el pasado 5 de abril: “Ya no está en este plano, pero me dejó un gran ejemplo de fortaleza, amor y paz. Ella demostró que se puede mantener la esperanza, la sonrisa y las ganas de compartir con los demás a pesar de cualquier circunstancia”, dijo.

Samo manifestó que ahora se concentra para realizar canciones que aporten temas positivos para la sociedad sin importar los ritmos musicales. Y una prueba de ello es el próximo lanzamiento de una canción que compartirá con la conocida exponente del reggaetón, Ivy Queen, tema donde fusionará su ritmo pop con lo urbano. También adelantó que planea una canción, junto al DJ Filipe Guerra.

Por último, mencionó que en estos tiempos de confinamiento “es importante cuidar el ser interior para cuando salgamos nuevamente a las calles, llevemos una mejor versión de nosotros mismos, siendo más conscientes, agradecidos y dispuestos a compartir con los demás”, concluyó.

¡Mira el videoclip de "Todo va a estar bien" y dinos qué te parece el tema!