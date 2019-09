“Todos conocen la necesidad de aumentar la inversión pública, pero en el Presupuesto baja 5%”

Todos los partidos, incluyendo a Morena, saben que hay necesidad de aumentar la inversión pública; sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto 2020 se propone una nueva reducción, de más del 5 por ciento, señala el economista Enrique Provencio, “la necesidad de inversión está bien enunciada en los Criterios Generales de Política Económica, pero en el Proyecto de Presupuesto no encontró cabida”.

Provencio es uno de los especialistas a los que los legisladores han convocado al Congreso de la Unión. Allí les ha expuesto que el proyecto de presupuesto es inercial y retroalimentará la larga tendencia de bajo crecimiento.

–¿Qué mensaje sobre inversión pública les brinda a los especialistas y a los legisladores?

–Estamos en un largo ciclo en el que no hemos recuperado los niveles que teníamos a inicios de los 90, la inversión pública no está siendo reemplazada por la privada. Esto retroalimenta una muy mala situación económica. El desplome de 2015 en adelante es impresionante. Si se da el supuesto de que nos recuperemos hacia 2024, nos quedaremos con una inversión pública apenas equiparable a lo que teníamos antes de la gran recesión.

Atender esto debería ser una prioridad.

–¿Qué tanto eco encuentra en el Congreso?

–Me parece que hay conciencia de que en 2020 vamos a continuar con un presupuesto restrictivo y, por lo que les escucho a los diputados, incluyendo a los de Morena, hay conciencia de que estamos ante un presupuesto restrictivo que sólo tiene tres temas de mejora: las previsiones para las pensiones que van a continuar creciendo; la mejora en apoyos a Pemex y algunos programas sociales (adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, entre otros).

Esas tres áreas mejoran, el resto del presupuesto va a mantener restricciones, en muchos casos con reducciones. En esta ocasión ni siquiera las participaciones de estados y municipios aumentaron.

He visto conciencia generalizada, y no veo argumentos en contra, sobre la necesidad de recuperar la inversión pública. Grupos parlamentarios, empresarios, académicos, organizaciones sociales, coincidimos en que es necesario frenar el desplome de la inversión pública. Y he visto acuerdo generalizado en recuperar el presupuesto en lo que podemos llamar bienes públicos, educación pública en particular y el gasto en salud para la población no cubierta (no derechohabiente), así como gastos en desarrollo urbano y medio ambiente, que siguen siendo castigados .

–¿Hay esperanza?

–Veo acuerdos y creo que pueden ser una base común para distintos cambios en el proyecto de presupuesto. Es muy importante que sean acordados para que el freno al deterioro presupuestal sea una política de estado, compartida y que los partidos la sancionen favorablemente. Y todos esto es sólo a corto plazo. A mediano plazo, a partir de 2021 sí requeriría una verdadera reforma fiscal.