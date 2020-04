Todos somos responsables de la expansión del COVID-19: Milver Ávalos

Desde los primeros brotes del coronavirus, a finales del año 2019 en China, y su transmisión por todo el mundo a principios de este 2020, el llamado Covid-19 ha infectado a más de un millón y medio de personas en todo el mundo. El número de víctimas fatales a causa del virus ya se cuenta por miles. Por ello, muchos gobiernos han tomado diversas medidas, con base en la etapa de transmisión y dependiendo de su contexto social.

A propósito de esta pandemia platicamos con diversos escritores y artistas que viven en de América y Europa para que nos contaran cómo viven estos tiempos que bien podrían haber sido inspirados en cualquier novela distópica.

VÍCTOR HUGO ORTEGA, ESCRITOR CHILENO QUE VIVE EN MALLOCO, CHILE. La situación está complicada en Chile, principalmente porque veníamos de una crisis social que tenía al país sumido en un problema de desconfianza política hacia las instituciones. En Chile, además, tenemos un problema similar al de México, claro con las diferencias de población correspondientes, y que es el tema del trabajo informal, que son personas que no pueden hacer trabajo a distancia, tienen que vender producto, y obviamente es gente que vive con el dinero que va obteniendo día a día, lo que hace complejo el panorama. En el caso individual, como lector y escritor, me ha lanzado a leer cosas pendientes en esta cuarentena, y en este caso son buenos aliados los libros que uno tiene guardados y que no ha leído; he estado leyendo a una poeta chilena que se llama Stella Díaz Varín, ya fallecida y una mujer ícono de la poesía chilena. También estoy leyendo unos libros de poemas que compré en México, uno que se llama Liquidámbar, de Carmen Villoro, publicado por Mantis Editores, y de la misma editorial estoy leyendo a Karla Sandomingo, un libro que se llama Domicilio Conocido, que es una poeta tapatía, y estoy releyendo la novela La Uruguaya de Pedro Mairal.

MILVER ÁVALOS, ESCRITOR Y PERIODISTA PERUANO, QUE VIVE EN TRUJILLO, PERÚ. Los responsables de que el COVID-19 siga conquistando más cuerpos tienen nombre, tienen rostro, incluso tienen cerebro activo. Aunque pensándolo bien, no. Tú, él, ella y yo somos los culpables de que el virus se extienda más rápido que Usain Bolt. No obedecemos el estado de emergencia: quédense en casa. Nos sentimos unos guerreros indomables y nos echamos a la calle sin importarnos el gemido rabioso de los patrulleros: Wui. Wui. Wui. O nos burlamos de la voz dulce del agente que nos suplica por megáfono: “Vecino, vuelva a sus hogares, el virus no nos va a vencer, siempre y cuando nos quedemos en casa”. Pero la sordera se está pagando con la muerte. Ayer una mujer infectada declaró con las cavidades de los ojos llenas de agua: “Me amenazan con venir a linchar a mi familia”. Y se le olvidó contar que cuatro días atrás fue a la playa, celebró una fiesta en su casa, en sus publicaciones de Facebook bromeaba que era más fuerte que el coronavirus. Y me pregunto: ¿Seguiremos desacatando las medidas tomadas para contrarrestar el virus? ¿Seguiremos diciendo: el virus sólo mata a los ancianos y los niños? De ti depende ser solidario y quedarte en casa. O ser egoísta y salir a la calle. En estos días estoy leyendo Real como la ficción de Chiappe, Salvar el fuego de Guillermo Arriaga (Me gusta mucho Arriaga por su manera cruda de contar la realidad y por crear escenas fantásticas.), Beso feroz de Saviano, El traidor de Anabel Hernández, La tropa de Daniela Rea, La banda que escribía torcido de Marc Weinsgarten y Voces de Chernóbil de Svetlana Alexievich, Lugar común la muerte de Tomás Eloy Martínez.

IVÁN VERGARA, ESCRITOR MEXICANO QUE VIVE EN SEVILLA, ESPAÑA. Quiero contarles sobre lo que se vive hoy en España, tras la imposición de la cuarentena por parte del gobierno en todo el país, para intentar frenar la difusión de este virus, que ha ido creciendo y que hoy tiene a toda España en una cuarentena obligada. La cuarentena es que cualquier persona reduzca las visitas al exterior, por una parte; los servicios básicos están en activo, es decir, el transporte público, los servicios sanitarios, las farmacias, gasolineras, tiendas. Pero todo lo demás que fuera prescindible se cerró. Pero hay días en que sí cierra todo. Las tiendas de chinos están cerradas, y sólo las tiendas de los árabes permanecen abiertas. Entre las medidas de seguridad que pide el gobierno están que se tome distancia entre las personas, que no haya contacto físico si es que salen, que no se toquen la cara o se den abrazos o besos. Si no tienes perro no puedes salir, porque sólo te autorizan salir para pasearlos, a las 8 de la noche la gente sale a los balcones a aplaudir a los servicios médicos, quienes trabajan para contener el virus. Lo que la gente pide es que se respeten las indicaciones del gobierno.

DANIELA VALERO, BAILARINA Y PROFESORA DE BALLET MEXICANA, QUE VIVE EN ESTOCOLMO, SUECIA. En Estocolmo la gente que puede trabajar desde casa se queda en casa, pero los que deben salir a trabajar entonces son ellos lo que ves aún en la calle. Aunque hay horarios recortados, todo cierra más temprano. Veo poca gente en la calle. El gobierno sueco ha sido muy criticado porque tampoco ha declarado un paro total. Muchas escuelas privadas siguen abiertas, por el miedo a quebrar, pero otras han parado como en la que yo trabajo. Lo que sí no se permite es que los enfermos salgan o cualquier persona que muestre algún cuadro de gripa.