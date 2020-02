Todos tenemos historias sobre la infidelidad, dice Beatriz Rivas

De la misma forma en que Yoko Ono y John Lennon promovieron la paz con el bed-in en Ámsterdam de 1969, los escritores Beatriz Rivas y Federico Traeger presentaron la edición del décimo aniversario de Amores adúlteros. La historia completa. “Un testimonio íntimo de dos personas enamoradas, intoxicadas de besos, sexo y curiosidad”, señaló Traeger durante la conferencia de prensa realizada en el Hotel Quinto Elemento.

A través de esta novela, añadió Traeger, los lectores van a descubrir como los protagonistas vuelven a ser niños libres dentro de una estructura social rígida y del estigma del adulterio. “El público se va a convertir en cómplice y celebrará lo bien se la están pasando; claro, esto sólo puede durar cierto tiempo antes de que se convierta en una encrucijada, en la hora de tomar decisiones difíciles”.

“Todo el mundo tiene historias sobre el adulterio porque es un tema muy cercano a nosotros, incluso más humano y natural que la monogamia. La infidelidad debe dejar de ser tabú, sin que eso signifique que de ahora en adelante va a estar permitida ni que todo el mundo se va a acostar con quien quiere”, destacó Beatriz Rivas.

Es un tema del que se tiene que hablar, explicó, no por libros como éste hay más adulterio y, finalmente, es responsabilidad de cada quien, que se tiene que hacer consciente de que lo que se está haciendo es un brinco al vacío que puede dañar a la pareja formal y a uno mismo. “Hay muchas culpas. No estamos diciéndole a la gente: vayan y sean infieles. Es importante que se aborde de una manera formal y seria, como literariamente, un tema que está y del que no se habla porque es prohibido”.

“Abordar el tema es un poco riesgoso porque abre curiosidades, ventanas a la imaginación y algunos antojos. Ya depende de cada lector hacia dónde lleven esta lectura, que bien puede ser lúdica, juguetona y estimulante para una pareja que lleva muchos años o para alguien que no sabe cómo dar el paso para romper con su formato de pareja”, agregó Federico Traeger.

El adulterio siempre ha existido, agregó, lo único que se ha modificado en los últimos años es la forma de comunicarnos ya que las plataformas han facilitado que nos comuniquemos con alguien de forma discreta. “Las aplicaciones han permitido que la comunicación sea más fácil, frecuente, privada y balconeada, pero enamorarse siempre ha significado lo mismo”

Beatriz Rivas, reconoció que la comunidad LGBTTTIQ+ ha ayudado a que estos temas sean cada vez más hablados, ya que se muestran con menos máscaras e hipocresía. “Esta comunidad nos ha hecho ver las cosas de otra manera, mucho más positiva, nos ha hecho abrirnos, ser menos conservadores, tener menos prejuicios, y ha puesto sobre la mesa discusiones de temas importantes en las distintas formas de amar y relacionarse”.

LIBRO. Diez años después de que se publicara la primera parte y cinco años de la segunda, Alfaguara presenta una edición de aniversario que complementa, más no concluye, la historia de él y ella, protagonistas sin nombre ni características, quienes se reencuentran diez años después de haber mantenido una relación y haber formado sus propias familias.

Amores adúlteros. La historia completa está escrita a dos voces en primera persona y de manera fragmentada, lo que le permitió a los autores representar “el instante en la historia de estos dos seres amorosos que comienzan a frecuentarse y plasman lo que sienten por momentos. Tú puedes leer un fragmento que por sí mismo se sostiene y van avanzando la historia”, dijo Traeger.