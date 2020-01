Tom Brady anuncia que no se retira de la NFL

Para terminar con las especulaciones del fin de su carrera, el quarterback de 42 años de los Patriotas de Nueva Inglaterra, aclaró en redes sociales que no piensa retirarse aún porque todavía tiene mucho por demostrar, al tiempo de agradecer el apoyo que la afición le ha brindado durante dos décadas.

Brady expresó su deseo por ganar en cada temporada, aunque “esa no es la naturaleza del deporte o la vida, puedes aprender, levantarte con gran entusiasmo y colocarte de nuevo en la arena. Ahí es en donde me encontrarán, porque sé que todavía tengo más por demostrar”.

El mariscal de campo será agente libre el 18 de marzo y no aseguró que su carrera continuará con los Patriotas, equipo con el que conquistó seis Superbowls.

Cuervos de Baltimore contratan a veterano Andre Smith. A tres días del partido divisional de la Conferencia Americana, los Cuervos de Baltimore anunciaron la contratación del tackle ofensivo Andre Smith, de 32 años quien fue cortado por los Bengalíes de Cincinnati, para sustituir a Parker Ehinger, lesionado para el duelo del fin de semana ante ante Titanes de Tennessee.